R. Kelly gearresteerd na klachten van seksueel misbruik: “Sommige slachtoffers tussen 13 en 16 jaar oud” Redactie

22 februari 2019

20u12

Bron: VTM NIEUWS, ANP 0 Showbizz De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is vrijdag gearresteerd toen hij zich meldde op het hoofdbureau van politie in Chicago. Dat deelt de politie van de Amerikaanse stad mee. Hij werd eerder op de dag aangeklaagd voor tien gevallen van seksueel misbruik.

R. Kelly ligt al jaren onder vuur vanwege het vermeende misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes. Vorige maand laaide de storm weer op door het verschijnen van de documentaire ‘Surviving R. Kelly’, waarin verschillende vrouwen hem beschuldigen. Gisteren nog beschuldigden twee vrouwen de zanger van ontoelaatbaar gedrag.

Volgens ABC News waren de slachtoffers in vier gevallen tussen de dertien en zestien jaar oud. Over het precieze aantal minderjarigen bestaat echter verwarring: een verantwoordelijke van de rechtbank in Cook County spreekt van negen op de tien, andere bronnen houden het bij drie op de tien.

Cocaïne en wiet aangeboden

Het incident met de twee vrouwen -nu 40 en 39 maar destijds slechts 16 en 15- vond plaats na een concert in 1995. De beveiliging van Kelly plukte het tweetal uit het publiek en nodigde hen uit op het podium. Daarna gingen ze naar de afterparty, waar R. Kelly de tieners naar verluidt cocaïne, wiet en alcohol aanbood.

Daar hield het niet op: de twee vrouwen zeggen dat ze meegingen naar de hotelkamer van de zanger. Kelly zou de kamer zijn binnengekomen met zijn genitaliën uit zijn broek. Een van de vrouwen had vervolgens seks met de zanger, terwijl de andere zich schuilhield in de badkamer.

Robert Kelly werd in 2008 door een jury vrijgesproken van kinderporno. Over de jaren heen hebben de zanger en zijn advocaat alle betichtingen van ongepast gedrag van de hand gewezen.