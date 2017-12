R.I.P. 'Ice Age'? Simpsons aan de leiband? TC

Komt er een einde aan de 'Ice Age'-reeks? Krijgt de verwachte topper 'Ferdinand' nooit een opvolger? Die kans is zeer groot volgens filmkenners in Hollywood. Want nu Disney grote concurrent 20th Century Fox heeft overgenomen, lijkt het erop dat de animatieproducties van Fox een stille dood zullen sterven.

"Disney heeft al twee tekenfilmstudio's in huis: Disney Animation en Pixar. Dat is voldoende", klinkt het. "Er is binnen het bedrijf geen plaats voor een derde speler." Die derde speler is Blue Sky, de studio die de animatiefilms voor Fox aanleverde. Er wordt gevreesd dat die studio geen opdrachten meer zal krijgen en opgedoekt zal worden. Probleempje voor bestaande reeksen als 'Ice Age' waar Blue Sky-makers gedeelde rechten over hebben.

Nog geen definitieve beslissing

"Er zullen dus geen nieuwe 'Ice Age'-films gemaakt worden", klinkt het stellig. "De film 'Ferdinand', die nu in de zalen komt, zal de laatste Blue Sky-productie zijn. De geplande film 'Spies in Disguise', die in 2019 zou verschijnen, dreigt in de koelkast te blijven."

Bij Disney wil men dit nieuws niet bevestigen. "Blue Sky is een winstgevende studio waar veel talentvolle mensen werken. We zullen die niet zomaar opgeven. Er is zeker nog geen definitieve beslissing genomen", klink het officieel.

Brave Simpsons?

Fans maken zich ook zorgen over die andere tekenfilmserie die onder vleugels van Fox zit: 'The Simpsons'. Velen vrezen dat de reeks nu veel braver zal worden. Om aan de typische Disney-normen te kunnen voldoen. Maar daar wil de studio de fans meteen geruststellen. "Geen paniek. 'The Simpsons' blijven wie ze zijn. Hun specifieke karakter is de sleutel tot hun succes. We zouden wel gek zijn om daar aan te sleutelen."

Deadpool

Tenslotte waren er ook nog de fans én hoofdrolspeler Ryan Reynolds die vreesden dat superheld Deadpool ook een doetje zou gaan worden. Reynolds postte zelfs een foto waarop te zien is hoe Deadpoel geboeid uit Disneyland wordt gegooid omdat hij te stout zou zijn voor de conservatievere studio. Maar Disney bevestigde dat de film zijn R-Rated-status zal behouden. Hij blijft dus boordevol schuttingtaal, pikante grapjes en stevige knokscènes zitten. Een hele opluchting voor Reynolds. "Voortaan is mijn favoriet dier een muis", stelde hij, doelend op Mickey, de grote mascotte van Disney.

