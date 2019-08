QUIZ. De Harry Potter-quiz in Aalst is al bezet, maar hier kan je nog steeds terecht voor onze test

Showbizz

Potterheads, unite! Op 21 september organiseert de winkel ShopForGeek een heuse Potter-quiz in Aalst. De inschrijvingen waren zijn helaas in een mum van tijd volzet, maar niet getreurd. We vermoeden dat ze snel een nieuwe quiz zullen organiseren, en tot dan kan je hier bij ons terecht voor een oefenronde. Enkel voor échte fans: