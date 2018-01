Quincy Jones (84!) deelt het bed met 22 vrouwen TC

30 januari 2018

10u43 0 Showbizz De legendarische muziekproducer onthulde dat hij op dit moment meer dan twintig romances beleeft. Hij heeft vriendinnen in elke uithoek van de wereld én die vrouwen weten ook dat ze hem moeten delen.

Quincy, vooral bekend als de producer van Michael Jackson, was in het verleden drie keer getrouwd (met Peggy Lipton, Ulla Andersson en Jeri Caldwell) en beleefde ook twee andere langdurige relaties, met Carol Reynolds en Natassja Kinski. Al die relaties leverden hem zes dochters en een zoon op. Druk liefdesleven, zou je dus denken. Maar Jones gaf nu aan dat hij als krasse tachtiger nog altijd bijzonder actief op romantisch vlak. In een interview onthulde hij dat hij op dit moment 22 vaste vriendinnen heeft. "Ze wonen zowat overal", zegt hij. "In Kaapstad, Cairo, Stockholm, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Shanghai... Op al die plaatsen heb ik een vrouw bij wie ik thuis kom. Een meisje waar ik van hou." Quincy zegt ook dat die vriendinnen weten dat ze hem moeten delen. "Ik lieg nooit tegen vrouwen. Ze weten dat ze niet de enige zijn en ze vinden dat ook niet erg. Ze genieten van de momenten die we samen delen en maken zich niet druk over de tijd die ik met de anderen doorbreng." Overigens zijn al die vrouwen ook veel jonger dan hem. "Natuurlijk! Zie je me al aan de zijde van een 84-jarige vrouw? Ben je gek!"