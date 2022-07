Quentin Tarantino is voor de tweede keer vader geworden

Showbizz ‘40-45' stopt: meest succesvol­le Vlaamse musical ooit vanaf 6 augustus in de bioscoop

Het doek valt over de spektakel-musical ‘40-45'. Zondagavond bezocht een groot publiek de allerlaatste voorstelling in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Maar het doek valt niet letterlijk over de succesvolle musical. Want vanaf 6 augustus verschijnt die op het witte doek.

3 juli