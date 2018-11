Quentin Tarantino getrouwd met Israëlische zangeres Daniella Pick SD

29 november 2018

Quentin Tarantino (55) is woensdagavond in het huwelijksbootje gestapt met Daniella Pick (35), een Israëlische zangeres. People wist de hand te leggen op de trouwfoto van het stel. Het koppel gaf elkaar het jawoord tijdens een ceremonie in Los Angeles.

De 55-jarige regisseur en de muzikante ontmoetten elkaar in 2009 toen Quentin in Israël was om zijn film ‘Inglourious Basterds’ te promoten. Ze gingen na een tijdje uit elkaar, maar gaven hun relatie in 2016 weer een kans. In juli van 2017 maakte Daniella, die ook werkzaam is als model, bekend dat Quentin en zij zich hadden verloofd. Het koppel gaf een verlovingsfeestje in New York waarbij filmsterren als Uma Thurman en Bruce Willis aanwezig waren. Ook werd de verloving gevierd in Israël.

Media in Israël, het thuisland van Daniella, speculeerden al weken dat het huwelijk eraan zat te komen. Drie dagen geleden postte de zangeres foto’s van haar ‘bridal shower’ op haar Instagram Stories.

Het is het eerste huwelijk voor Tarantino, die voorheen altijd zei dat hij het te druk had om te trouwen.

Pick is de dochter van de bekende Israëlische muzikant Svika Pick.