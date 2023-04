Queen werkt aan nieuw repertoire met Adam Lambert als frontman

TV Vrouwen­koor Scala te horen in trailer van nieuwe Apple TV+-reeks ‘Silo’

Het vrouwenkoor Scala, onder leiding van de broers Steven en Stijn Kolacny, doet het weer. Het koor is te horen in de trailer van de Apple TV+-reeks ‘Silo’. Het is wel niet de eerste keer dat het meisjeskoor te horen is in een buitenlandse productie. In het verleden werd de groep bijvoorbeeld ook al gevraagd voor de trailer van ‘Spencer’.