Queen Elizabeth zal voor het eerst in zeventig jaar niet het eresaluut in ontvangst nemen tijdens Trooping the Colour

Trooping the Colour is eigenlijk een militaire parade ter ere van de verjaardag van de Queen. Het evenement vindt elk jaar in juni plaats en meer dan 1.400 soldaten, 200 paarden en 400 muzikanten nemen eraan deel. Normaal gezien neemt koningin Elizabeth dan ook het eresaluut in ontvangst. Maar dit jaar zal de Queen dat voor het eerst in zeventig jaar niet doen, klinkt het in ‘The Sunday Times’. In plaats daarvan zullen prins Charles, prins William en prinses Anne deelnemen aan de parade.