Queen Elizabeth wordt twee keer begraven: Britse koningin zal voor altijd aan de zijde liggen van haar grote liefde

Na een lange reis van haar geliefde Balmoral Castle in Edinburgh werd de kist met het lichaam van de Queen vervoerd naar Londen. Na een staatsbegrafenis met veel toeters en bellen in Westminster vond er nadien nog een iets intiemere plechtigheid plaats in St. George’s Chapel in Windsor Castle. Aan het einde van deze ceremonie werd de kist van de vorstin in de koninklijke kluis te ruste gelegd. Hier ligt onder meer ook het lichaam van haar echtgenoot prins Philip, die vorig jaar overleed, op haar te wachten. Maar deze crypte is slechts hun tijdelijk verblijf.