Queen Elizabeth weigert zwaarden uit te lenen aan Russisch museum

Britney Spears (40) zegt dat haar vader Jamie Spears (69) haar “vrouwelijkheid heeft ontnomen” toen hij haar in 2008 onder voogdij plaatste. Dat schreef de zangeres maandag in een post op Instagram. Niet de minste post, trouwens. Eerst plaatste ze een foto van haar borsten en vervolgens een hele, weliswaar warrige, tekst over borstvoeding en de wanpraktijken van haar vader: “Ik was nooit meer dezelfde.”

15 maart