Queen Elizabeth II is jarig: duizenden zingen mee in Royal Albert Hall EVDB

22 april 2018

09u47 0 Showbizz Queen Elizabeth II heeft gisteren haar verjaardag gevierd, ze werd 92 jaar oud. Het feest werd gegeven in de Londense Royal Albert Hall, waar leden van de koninklijke familie en andere gasten mee vierden.

Met optreden van onder andere Sir Tom Jones, Kylie Minogue, Sting en Shaggy, Shawn Mendes, Ladysmith Black Mambazo, Anne-Marie, Craig David and Donel Mangena, was het ongetwijfeld een feest. Duizenden mensen zongen in koor 'Happy Birthday' voor de koningin. Het concert werd georganiseerd door de Royal Commonwealth Society, waarvan hare Majesteit de eigenares is.

Queen Elizabeth II werd vergezeld door haar oudste zoon Charles, die haar introduceerde als "hare Majesteit, mammie", alvorens het verjaardagslied in te zetten.

Heel wat koninklijk bloed was aanwezig op het feest. Prince William, niet vergezeld door zijn vrouw Kate Middleton, zijzit namelijk in de achtste maand van haar zwangerschap van hun derde kindje.

Ook Prince Harry en verloofde Meghan Markle waren van de partij. Zij kregen een enorm applaus toen ze de zaal betraden. Het koppel trouwt op 19 mei.

Prince Philip, echtgenoot van Queen Elizabeth II, kon er niet bij zijn. Hij herstelt namelijk van een heupoperatie.

Eerder op de dag werden in Hyde Park, in de Tower of London, in een kasteel in Wales en in Windsor kanonschoten gelost ter ere van de 92e verjaardag van de Queen.

Queen Elizabeth II viert elk jaar twee verjaardagen. Haar 'echte' verjaardag op 21 april en haar 'officiële' verjaardag in de zomer. Die valt meestal op de tweede zaterdag van juni. Queen Elizabeth II kreeg de troon toegekend in 1952.