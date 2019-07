Qmusic zendt voor de 12de keer uit vanuit het Q-Beach House: “Mexico ligt in Oostende deze zomer” Redactie

04 juli 2019

00u00 0 Showbizz Je hoeft deze zomer niet op het vliegtuig te stappen om in Mexicaanse sferen te komen. Een tripje met de trein naar Oostende volstaat. Voor de twaalfde keer heeft Qmusic er zijn Beach House neergezet - dit jaar aangekleed als haciënda. Wij gingen gisteren een kijkje nemen.

Een menukaart vol margarita's, taco's en empanada's, toeristen met sombrero's en een terras tussen de cactussen: bezoekers aan het Q-Beach House bevinden zich deze zomer in een heuse Mexicaanse haciënda.

Gisteren troffen we er op het zonnige terras Jorien en haar vrienden aan, die zich net een frisse Desperados besteld hadden. "Ik krijg vandaag mijn schoolresultaten, dus ik kom hier met mijn vrienden iets drinken om wat stoom af te laten", lacht Jorien. "Wij komen speciaal uit Limburg naar hier, want het Q-Beach House is ieder jaar de ideale plek voor een drankje tijdens onze vakantie aan de kust."

Tot 150 man personeel

Al voor de twaalfde keer verhuist Qmusic tijdens de zomer naar Oostende voor liveuitzendingen tussen 6 uur 's ochtends en 22 uur 's avonds. Dat is geen evidentie, want de verhuis van de radiostudio in Vilvoorde naar de kuststad vraagt enkele maanden voorbereidingstijd. Toch is het duidelijk dat ze niet aan hun proefstuk toe zijn. Elke dag zijn er zo'n honderd mensen in de weer om alles in goede banen te leiden. Horecapersoneel, een technische ploeg en natuurlijk de redactie en de presentatoren. Op dagen van Sunsetconcerten, in totaal vier keer deze zomer, loopt dat op tot 150 paar helpende handen.

Naast die vier grote concerten - Regi en Niels Destadsbader lokten vorig jaar met hun Sunsetconcerten samen zo'n 30.000 bezoekers naar Oostende - zijn er ook regelmatig kleinere optredens aan het Q-Beach House. Zo was gisteren het Nederlandse duo Suzan en Freek te gast. De twee brachten hun zomerhit 'Als het avond is' en kregen er een gouden plaat.

Samen in één huis

Ook voor Maarten Vancoillie (31) en Dorothee Dauwe (29), het vaste Q-duo tijdens de avondspits, zorgt het Beach House ieder jaar opnieuw voor een speciaal gevoel. "Het is onze laatste week voor we op reis vertrekken, maar we hebben nu al een vakantiegevoel", zegt Dorothee. "We leven hier dan ook met z'n allen samen in een huis, zo'n tien minuutjes wandelen van het Beach House", vult Maarten aan. "Soms kan de riem er ook wel af, hoor", lacht Dorothee. "Maandag zijn we bijvoorbeeld met de hele ploeg tot in de vroege uurtjes blijven hangen. Het is voor ons eigenlijk een groot Chirokamp. (lacht)"

Het Q-Beach House in Oostende is nog tot en met zondag 1 september elke dag open tussen 10 uur en 22 uur.

Plasticvrij & 'ploggen'

Het Q-Beach House gaat volledig plasticvrij dit jaar. Qmusic vervangt 125.000 plastic rietjes, 60.000 plastic verpakkingen van snoep en gadgets, en 15.000 plastic bekers door duurzame alternatieven. Elke vrijdag of zondag wordt er ook geplogd (afgeleid van het Zweedse werkwoord plocka, 'verzamelen' ) op het strand van Oostende. Daarbij ruimen bezoekers al joggend het strand op.

2.500 ton zand...

35.000 meter hout werd gebruikt voor de opbouw.

120 studenten worden ingezet, verspreid over twee maanden.

2.500 ton zand moest wijken voor het Q-Beach House.

5,5 meter: zo hoog is het hele complex.

16 kilometer: zoveel datakabels liggen er in de studio.