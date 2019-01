Qmusic wil singles koppelen op gemaskerd bal met vragenlijst uit ‘Blind Getrouwd’ KD

14 januari 2019

12u13

Bron: Qmusic 0 Showbizz Op Valentijn organiseert radiozender Qmusic een gemaskerd bal waar singles ‘Blind Getrouwd’-gewijs hun ideale match kunnen ontmoeten. Om luisteraars te koppelen worden de vragenlijsten uit het programma zelfs gebruikt.

“Tijdens de feestperiode is de vraag die het meest gesteld wordt aan singles: heb je al een lief? Dat kan voor velen frustrerend zijn. Ben je nog vrijgezel en ben je het swipen op Tinder of nutteloos daten beu? Dan hebben we vanuit Q iets gevonden. Binnen een maand, op Valentijn, organiseren we de Q-MasQuerade. Een soort van gemaskerd bal voor singles. We hopen dat die singles daar de man of vrouw van hun leven tegenkomen”, kondigde Qmusic-dj Maureen Vanherberghen vanmorgen aan in de ochtendshow van Qmusic.

Iedereen kan vanaf nu via de website van Qmusic een vragenlijst invullen, die opgesteld is door seksuoloog Wim Slabbinck en relatietherapeut Margo Van Landeghem. Maureen vulde de lijst ook zelf in: “We gaan het ook met alle Q-dj’s invullen, wie weet welke dj’s op onze vloer een match zijn”, lachte ze.

(lees verder onder de video)

Op donderdag 14 februari krijgt iedereen die een match heeft door de vragenlijst in te vullen een masker op tijdens de Q-MasQuerade in Wilrijk. Het masker zal groen oplichten als de match voor je staat. Iedereen kan zich tot 30 januari inschrijven via de website van de radiozender.