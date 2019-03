Qmusic weet hoe Joris uit ‘Blind Getrouwd’ op het idee kwam voor de 100 bloemen in de ‘pompbak’ Redactie

12 maart 2019

18u45

Bron: Qmusic 0

Er was veel te doen rond Joris zijn geschenk voor zijn liefste Annelies in ‘Blind Getrouwd’. Een massa aan witte rozen, 100 welgeteld (of toch ongeveer)! Hij dacht daarmee te scoren, maar zijn echtgenote Annelies liep niet echt warm voor zoveel witte rozen in “hare pompbak”. Nu blijkt dat Joris dat ideetje niet zelf had bedacht... en de echte breinen achter dit geschenk willen deze mislukking toch even rechtzetten.