Qmusic organiseert 'De Rode Neuzen Dag Schoolslag' en roept scholen op om acties te organiseren SD

05 oktober 2018

11u21

Sam, Heidi en Wim hebben vanmorgen een nieuwe actie gelanceerd: De Rode Neuzen Dag Schoolslag. Hiervoor roept het Qmusic-ochtendtrio alle scholen in Vlaanderen op om zoveel acties te organiseren voor Rode Neuzen Dag.

Daar hangt uiteraard iets aan vast: de school die gemiddeld per leerling het meeste geld inzamelt tegen 16 november, krijgt het trio over de vloer op de speelplaats. In de week van maandag 26 november tot vrijdag 30 november trekken Sam, Heidi en Wim uit de studio: ze gaan in elke provincie een bezoek brengen aan de school die het meeste geld heeft ingezameld. Ze brengen ook telkens een Q-artiest mee, die voor een live-optreden zorgt op de speelplaats.

“Uiteraard hopen we dat heel Vlaanderen acties organiseert voor Rode Neuzen Dag, maar met onze Schoolslag willen we een extra push geven aan de scholen", vertelt Sam De Bruyn. "De opbrengst gaat immers dit jaar naar het mentale welzijn van leerlingen op school, dus we hopen daar op massale ondersteuning. We komen heel graag met onze ochtendshow op bezoek bij de beste scholen. We brengen met plezier een topartiest mee, die ineens enkele liedjes live zal spelen. Rode Neuzen én feestneuzen bij elkaar."

Scholen kunnen zich vanaf vandaag, vrijdag 5 oktober 2018, registreren via Qmusic.be.