Qmusic-luisteraar wordt verrast met huwelijksaanzoek tijdens Sunset Concert MVO

31 juli 2019

09u12 0 Showbizz Meer dan 8000 mensen hebben gisterenavond, dinsdag 30 juli, aan het Q-Beach House van Qmusic in Oostende kunnen genieten van het Sunset Concert met Laura Tesoro. Voor Qmusic-luisteraar Samantha Schoonjans (21) uit Grimbergen werd het een heel speciale avond: zij werd door Laura Tesoro op het podium gevraagd tijdens het concert met een heel speciale reden: haar vriend Nick Doms (24) heeft haar ten huwelijk gevraagd.

“Ik haal nu Nick op het podium en zijn vriendin denkt dat ze iets gewonnen heeft via Qmusic. Maar Samantha, ik denk dat je nog iets veel beter hebt gewonnen”, onderbrak Laura haar concert. Waarna Nick op zijn knie ging en Samantha ja zei.

Nick kreeg voor zijn huwelijksaanzoek de hulp van Qmusic-dj Vincent Fierens, die deze zomer in de online reeks ‘Put A Ring On It’ luisteraars helpt om een maf huwelijksaanzoek te doen op het Q-Beach House. Samantha is grote fan van Laura Tesoro, dus Vincent zorgde ervoor dat Laura mee in het complot zat. “Een betere plek voor een aanzoek dat haar zal bijblijven kon ik niet verzinnen”, zei Vincent.