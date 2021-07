Qmusic lanceert vier nieuwe digitale zenders

Muziek 5.000 kubieke meter zand, 18 kilometer kabels: dit is het Q-Beach House in Oostende

28 juni Het Q-Beach House is weer open. Na een jaartje gedwongen sluiting bliezen de beats van Regi de zomerstudio van Qmusic nieuw leven in. Voor Q-dj Marie Monballiu (29) is het al de zesde keer dat ze haar zomer doorbrengt in Oostende. Het is werk, maar toch ook een beetje zoals eens vakantie. “Tijdens de week verblijven we samen in een ‘dj-huis’ even verderop. De ideale teambuilding, zolang iedereen het huis proper houdt én de volgende ochtend weer fris is.”