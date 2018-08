Qmusic lanceert eerste livequiz van Vlaanderen, en je kan er elke weekdag 500 euro mee winnen TK

23 augustus 2018

In Vlaanderen wordt er graag gequizd, en zeker als je er een geldprijs mee kan winnen. Qmusic speelt daar handig op in en lanceert in oktober Qwistet, een live videoquiz die je tijdens je middagpauze kan spelen onder leiding van Vincent Fierens. De dj verdeelt zo elke dag een prijzenpot van 500 euro.

Het concept is simpel, legt Qmusic uit in een persbericht. Host en Qmusic-dj Vincent Fierens heeft elke weekdag een prijzenpot van 500 euro en vuurt telkens 10 meerkeuzevragen af op de spelers. Die gaan over bijvoorbeeld actualiteit, film, muziek, series of sport. De quiz zelf is een afvalrace waarbij de deelnemers telkens 10 seconden krijgen om elke vraag te beantwoorden. De quizzers die binnen de tijd een juist antwoord geven, gaan door naar de volgende vraag. Wie fout antwoordt valt onverbiddelijk af, maar kan het verdere verloop van de quiz wel op de voet blijven volgen.

Het prijzengeld wordt verdeeld onder de quizzers die alle 10 vragen van de dag juist hebben. Iedereen die zijn kans wil wagen, kan vanaf eind oktober elke weekdag tijdens zijn of haar middagpauze om 12.30 inloggen in de Q-app op een smartphone of tablet en de vragen beantwoorden.

Fierens ziet het alvast helemaal zitten. "We weten dat mensen vaak online zijn tijdens hun middagpauze en wat ontspanning zoeken. Het ideale moment dus om Qwistet te spelen. Je middagpauze zal nooit meer hetzelfde zijn." Het gaat ook om een primeur in Vlaanderen. "Quizshows zijn normaal gezien nooit live. Laat staan dat je heel Vlaanderen kan laten deelnemen", verduidelijkt directeur radio An Caers.