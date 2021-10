Qmusic lanceert digitale hiphop-zender Q-downtown

Van Drake en Beyoncé tot Lil Nas X, Cardi B en Zwangere Guy. 24/7 zal er hiphop en r&b te horen zijn op Q-Downtown. Het station is vanaf maandag om 17 uur te beluisteren via DAB+ en q-downtown.be, maar ook via de Q-app en alle smartspeakers. Zoey Hasselbank, Raiatwinz, Assia MK, dj Yones, dj NC en Jolien Roets worden de ambassadeurs van de nieuwe radiozender.

“We zien het als Vlaams mediabedrijf als onze taak en verantwoordelijkheid om een inclusief aanbod te creëren dat helemaal weerspiegelt hoe onze samenleving vandaag in mekaar zit”, zegt Michael Dujardin, channel manager van Qmusic. “Q-downton wordt een platform waar muziek en lifestyle hand in hand gaan, waar jonge radiomakers de muziek kiezen en de programma’s maken, en waar veel ruimte is voor dialoog. Bovendien krijgen artiesten van eigen bodem een springplank die ze in andere media op dit moment misschien missen.”

Ook op Qmusic

Q-dj Jolien Roets kruipt elke weekdag tussen 17u en 19u achter de microfoon. Ze draait de nieuwste releases en houdt iedereen op de hoogte over de nieuwtjes uit de wereld van hiphop en r&b. Aansluitend, tussen 19 en 21 uur, mixt elke weekdag een ander bekend gezicht uit de hiphopscene zijn of haar favoriete tracks aan elkaar. Op maandag is dat dj NC, op dinsdag Assia MK, op woensdag Raiatwinz, op donderdag Zoey Hasselbank en op vrijdag dj Yones. Vanaf zaterdag 6 november zal de hele r&b-vibe ook te voelen zijn op Qmusic, want elke zaterdagavond tussen 20 en 22 uur zal Jolien Roets er een programma in het teken van hiphop presenteren.

