Qmusic is een radiokoppel rijker: Vincent Fierens vindt de liefde bij Emma Salden

ShowbizzLiefde met een grote L, en dat op de werkvloer bij Qmusic. Toen Emma Salden (26) twee jaar geleden als radiostem begon aan de Medialaan, had ze nooit verwacht om daar haar mister right tegen het lijf te lopen. En toch. Eind vorig jaar sloeg de vonk over met collega Vincent Fierens (30), en sindsdien zijn de twee een koppel. “We zijn aan het uitkijken naar een stekje samen”, klinkt het.

Ze zijn al bijna een half jaar zielsgelukkig met z’n tweetjes, en nu mag ook de rest van Vlaanderen het weten: Q-dj’s Emma Salden en Vincent Fierens vonden de liefde bij elkaar. “We zijn samen sinds eind vorig jaar”, legt Emma uit. “Het was nog te pril om samen kerstmis te vieren, maar we wisten toen al wél dat onze gevoelens oprecht waren. En die liefde is echt op de werkvloer ontstaan. We hebben weliswaar dezelfde opleiding gevolgd (‘Radio’ aan het RITCS, red.), maar zaten nooit samen op school. Toen ik net begon, was Vincent al afgestuurd.”

“Het is moeilijk om te zeggen wanneer we wisten dat er meer dan vriendschap speelde”, valt Vincent in. “Twee jaar geleden kwam Emma bij Q werken, en vanaf dat moment kwamen wij al goed overeen. We komen uit dezelfde stad, delen dezelfde interesses en zijn beiden levensgenieters. Onze eerste date beleefden we in een Mexicaans restaurantje in Antwerpen. Momenteel wonen we beiden nog op ons eigen plekje in de Sinjorenstad. Dicht bij elkaar - wat het gemakkelijk maakt, maar we zijn ook aan het uitkijken naar een stekje samen.”

(lees verder onder de foto)

Link naar instagram post Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Geheimhouden

Aanvankelijk wil het stel hun romance geheimhouden voor hun omgeving. Al bleek dat véél makkelijker gezegd dan gedaan. “In het begin reden we samen naar het werk”, vertelt Emma. “Ik stapte dan eerst naar binnen, en vijf minuten later kwam Vincent er pas aan. In onze ogen was dat heel onschuldig, maar na een tijdje hadden alle collega’s het door. Zij zijn dus al ietsje langer op de hoogte. (lacht)”

Niet dat het hun professionele samenwerking in de weg staat. Zo presenteerden Emma en Vincent onlangs nog de ‘Foute 728’ met hun tweetjes. “Samenwerken met Emma houdt me scherp”, zegt Vincent. “Soms geeft het me zenuwen, alsof het de eerste keer is dat ik op de radio kom. Hiedoor blijf ik ontzettend alert, wil ik zeker en vast geen fouten maken, en probeer ik ten allen tijde de beste versie van mezelf te zijn. Op zulke momenten moet je werk en privé gescheiden houden, en dat kunnen we.”

Al bestaat de kans dat één passie van Vincent binnenkort ook tijdens Emma’s radiomomenten doorsijpelt: de liefde voor voetbalclub Royal Antwerp FC. Zo steekt Vincent niet onder stoelen of banken dat hij die ploeg een warm hart toedraagt. “Mijn lief heeft me niet verplicht om fan te worden, maar zijn enthousiasme werkt wél aanstekekijk”, verduidelijkt Emma. “Ik heb zowel de titel als de beker zeer uitbundig gevierd, met de dag nadien een hese stem tot gevolg. Ik ga vooral mee voor de sfeer en de ambiance. Ik heb al meerdere doelpunten gemist omdat ik aan het teterren was. (lacht)

LEES OOK