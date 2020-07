Qmusic herschikt programmatie: Maarten & Dorothee terug naar de ochtend, Wim Oosterlinck stapt over naar Willy MC

08 juli 2020

00u00 4 Showbizz Radiozender Qmusic houdt een stoelendans. Het duo Maarten & Dorothee verhuist na de zomer naar de ochtend, waar ze het trio Wim Oosterlinck, Sam De Bruyn en Inge De Vogelaere opvolgen. De avondspits wordt straks in goede banen geleid door het duo Sam & Vincent. Wim Oosterlinck stapt over naar zender Willy, waar hij de ochtendshow zal presenteren.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vorig jaar wipte Qmusic nog netjes over Studio Brussel, om met 20,8% marktaandeel de populairste radiozender bij Vlaamse jongeren tussen 18 en 44 jaar te worden. StuBru zakte toen weg naar 20,4% en MNM tikte af op 19,9%. Recente luistercijfers zijn er door de coronacrisis niet, maar Qmusic maakt zich alvast klaar voor een felle herfst.

Meest opvallende en belangrijkste vernieuwing is de terugkeer van het duo Dorothee Dauwe (30) en Maarten Vancoillie (31) naar het ochtendblok van de grootste Vlaamse commerciële radiozender. Zij mochten daar vanaf eind augustus 2015 al eens een jaartje kamperen met hun ochtendshow 'Dauwe & Vancoillie'. Ze volgden toen 'Ornelis & Vancoillie' op. Maarten werd overigens al in september 2012 aan Dorothee gekoppeld, toen ze voor Qmusic iedere schoolvakantie de ochtendshow overnamen.

Meer ervaring

Dorothee en Maarten kijken ernaar uit om straks weer samen voor dag en dauw aan de microfoon te staan. "De voorbije jaren hebben we met plezier na een lange werkdag energie bijgetankt bij onze luisteraars. En nu gaan we hen de kracht geven die ze nodig hebben aan het begin van hun werkdag of terwijl ze de ochtendrush trotseren."

Na hun eerste passage in het ochtendblok verkaste het duo naar de avondspits tussen 16 en 19 uur, waar het 'Maarten & Dorothee' presenteerde. De ochtend werd ingenomen door Sam De Bruyn (33), die van Studio Brussel kwam, en Heidi Van Tielen (34) met 'Sam & Heidi'. Vanaf januari 2018 kwam Wim Oosterlinck (47) als derde mee in de ochtendshow. Vorig najaar werd Inge De Vogelaere (26) geïntroduceerd als sidekick van Sam en Wim, nadat Heidi afscheid nam van de radio. En nu keren Maarten en Dorothee dus terug. Hij is inmiddels vader van twee kleine kinderen en dus een rasechte ochtendmens. Zij heeft als kersverse dertiger ruim voldoende radiokilometers op de teller.

Felle strijd

De strijd om uw ochtendaandacht belooft na de zomer overigens harder dan ooit uitgevochten te worden door de Vlaamse radiozenders. Zo raakte onlangs bekend dat Julie Vermeire, de 22-jarige dochter van acteur Jacques (69), haar eerste stappen in het mediawereldje mag zetten als sidekick van NRJ-dj Michaël Joossens (27) in diens ochtendshow.

Bij de VRT gaan jongerenzenders MNM en Studio Brussel voor ochtendshows. Bij MNM blijft Peter Van de Veire, 48 inmiddels, trouw op post. Bij Studio Brussel verliet Linde Merckpoel (35) begin vorig jaar de ochtendshow. Ze werd toen opgevolgd door Michèle Cuvelier (28).

Corona-ontdekking

Terwijl Vancoillie en Dauwe naar de ochtend migreren, maakt Sam De Bruyn net de omgekeerde move. Hij keert terug naar de avondpost, waar hij in 2015 al eens kampeerde. Hij vormt er straks een duo met Vincent Fierens (27), een ontdekking in coronatijden dankzij onder andere het dagelijkse 'Blijf in uw kot' op VTM. "Een jong veulen en een ervaren knol gaan elkaar vinden op de radio", maken Sam en Vincent duidelijk. "We verschillen soms van mening. Maar dat we samen heerlijk gestoorde radio zullen maken, daar zijn we het al een tijdje over eens."

Verder verdwijnen ook Wim Oosterlinck en Inge De Vogelaere uit de Qmusic-ochtend. Voor De Vogelaere wordt nog een nieuwe plek gezocht in het programmaschema van Qmusic. "Ze is een talent dat de kans zal krijgen om te blijven groeien als radiomaker", verzekert directeur radio An Caers.

Wim Oosterlinck verhuist naar Willy

Nu hij plaats maakt in het ochtendblok van Qmusic, staat Wim Oosterlinck (47) voor een opvallende overstap. Hij vertrekt na de zomer om bij digitale zender Willy de ochtendshow in elkaar te boksen én het radiotalent binnen DPG Media te coachen. "Dankjewel aan alle luisteraars en collega's van Qmusic voor veertien jaar plezier", klinkt het bij Oosterlinck. "Binnenkort ben ik een fiere Willy!”

Soms moet je snoeihard voor je droom gaan en afscheid durven nemen. Dank aan @Qmusic_be voor 14 jaar plezier.

Blij en trots om te melden dat ik vanaf september elke ochtend ga presenteren op het digitale rockstation Willy. Exclusief via DAB en online op https://t.co/040Mub1gTn 🤘🏾 pic.twitter.com/M7y1NHJa64 Wim Oosterlinck 🎙(@ WimOosterlinck) link

Lees ook:

Qmusic-dj Maarten Vancoillie krijgt zandsculptuur van eigen hoofd als verjaardagscadeau

Sam De Bruyn ondergaat transformatie en speelt 20 kilo kwijt op half jaar tijd

“In de zomer mag de broeksriem wat losser”: Sam De Bruyn trekt met mobiele studio het land door (+)