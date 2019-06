Qmusic gaat deze zomer voor volledig plastiekvrij Beach House MVO

04 juni 2019

13u15 0 Showbizz Het Q-Beach House opent vanaf zaterdag 29 juni 2019 voor de 12de keer zijn deuren in Oostende. Nieuw dit jaar: het Q-Beach House zal deze zomer volledig plastiekvrij zijn. Dat kondigden Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe vanmorgen aan vanuit Oostende.

Qmusic vervangt 125.000 plastieken rietjes, 60.000 plastieken verpakkingen van snoep en gadgets, en 15.000 plastieken bekers door duurzame alternatieven. Elke vrijdag of zondag wordt er ook geplogd op het strand van Oostende, waarbij ze al joggend het strand opruimen.

Qmusic-dj’s Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe zijn enthousiast. “Het strand ziet er dik oké uit. We zijn ook van plan om het proper te houden, want het Q-Beach House zal dit jaar plastiekvrij zijn. We gaan geen plastieken rietjes, bekers en kommetjes meer gebruiken en we gaan volledig draaien op zonne- en windenergie.” Heel de zomer lang - van 29 juni tot en met 1 september 2019 - zendt Qmusic live uit vanuit Het Q-Beach House en komen er heel wat nationale en internationale topartiesten langs. Zo zijn er in totaal vier Sunset Concerten, die later bekendgemaakt worden.

Het Beach House zit voor de 12de editie in een gloednieuw jasje met het thema ‘Mexico’, waarbij felle kleuren, piñata’s en cactussen niet mogen ontbreken. De radiostudio in Mexicaanse stijl bevindt zich op de eerste verdieping van de Haciënda, waar de Qmusic-dj’s live radio maken van 6u tot 22u met uitzicht op de zee, het strand en het terras. Aansluitend aan de radiostudio is er het podium voor optredens. Op het terras kan iedereen elke dag van 10u tot 22u terecht voor een hapje, een drankje en (live)muziek. Elke vrijdag wordt het weekend goed ingezet met een dj-set tijdens ‘Thank God It’s Friday’.