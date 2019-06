Qmusic en Radio 2 heersen deze zomer over de kust én de radio Het Q-Beach House wordt dit jaar omgetoverd tot een Mexicaanse haciënda MC

00u00 0 Showbizz Uw muzikale zomer zal zich dit jaar meer dan ooit op de radio afspelen. Terwijl VTM nog geen nieuwe opvolger voor 'Tien Om Te Zien' heeft gevonden en Eén enkel uitpakt met 'Vlaanderen feest' op 11 juli en 'Zomerhit' op 18 augustus, geven Qmusic en Radio 2 wél plankgas. De 'place to be' aan zee wordt opnieuw het Q-Beach House in Oostende.

Binnen exact vier weken, op zaterdag 29 juni, opent het nieuwe Q-Beach House zijn deuren. Vorig jaar kreeg de Q-studio in Oostende nog een Miami-look - met de 'lifeguard towers' als iconische knipoog. Deze zomer is Mexico het centrale thema, waardoor de redderspost plaats zal maken voor een echte haciënda met zwoele muziek, felle kleuren, cactussen, piñata's, taco's en margarita's.

Tot en met zondag 1 september zullen de Q-dj's live radio maken vanuit het Q-Beach House. Naast de studio is er een podium voor liveoptredens en vier grootse Sunset Concerten. Vorig jaar lokten Regi & Lost Frequencies nog 16.000 feestvierders. Niels Destadsbader tikte af op 15.000 fans. Elke vrijdag wordt de start van het weekend bovendien ingezet met een 'Thank God It's Friday'-set.

Voor de opbouw van het Q-Beach House wordt zo'n 35.000 meter hout gebruikt. Er wordt ook 2.500 ton zand afgegraven en 16 kilometer aan datakabels aangelegd. Vorig jaar kwamen liefst 275.000 bezoekers langs in Oostende. Of Joe, de kleine radiobroer van Qmusic, deze zomer opnieuw met een ijskar door Vlaanderen zal trekken, is nog niet beslist.

Kim aan de kust

VRT schuift deze zomer vooral Radio 2 én presentatrice Kim Debrie naar voren. Debrie, stilaan opgeklommen tot één van de leading ladies van de familiezender en na de zomer de opvolgster van Luc Verschueren op zaterdagochtend, trekt weer de hele zomer langs de Belgische kust met haar 'Plage Préférée'. In zowat elke kustgemeente maakt ze, samen met enkele bekende gasten, elke ochtend liveradio tussen 9 en 12 uur. De presentatrice trekt tijdens haar programma ook met verrassende namen het strand op voor diepte-interviews. In augustus verruilt Debrie de Belgische kust wel een week voor campings in de Ardennen.

Fans van Debrie noteren nu al woensdag 3 juli in hun agenda. Dan viert ze haar 41ste verjaardag, terwijl ze radio maakt op de Zeedijk in Blankenberge.

Uniek concert Will Tura

Radio 2 pakt op 11 juli ook uit met het unieke optreden van Will Tura in Brussel. De grootste van alle Vlaamse zangers is die avond de hoofdgast op 'Vlaanderen feest, Brussel danst'. Op de Vlaamse feestdag brengt hij trouwens zijn enige optreden van dit jaar. In de Brusselse AB zal Tura samen met het Brussels Philharmonic, een 57-koppig symfonisch orkest, een unieke uitvoering brengen van al zijn bekende hits. Aanvankelijk was voorzien dat de zanger op de Brusselse Grote Markt zou optreden, maar Tura verkoos het meer intieme karakter en de betere klank van de AB.

Zomerhit 2019

Terwijl Radio 2 op de Vlaamse feestdag het concert van Tura uitzendt, kunt u op Eén kijken naar 'Vlaanderen feest op de Markt' - live vanuit Antwerpen. Al even traditioneel is er midden augustus 'Zomerhit' vanop de Zeedijk in Blankenberge: dit jaar op zondag 18 augustus. Voor de rest houdt Eén het deze zomer bescheiden op het vlak van muziekprogramma's.

VTM doet dan weer helemaal niets. De tijden van 'Tien Om Te Zien' lijken er voorgoed voorbij...