Qmusic en MNM grote winnaars van de zomer, Studio Brussel kent een dipje DBJ

18 oktober 2019

14u05 0 Radio Radio 2 blijft met een marktaandeel van bijna 30 procent en dagelijks meer dan 1,3 miljoen luisteraars de grootste radiozender van Vlaanderen. Dat blijkt uit de jongste golf luistercijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (CIM). Qmusic is de tweede grootste met een marktaandeel dat in de periode mei-augustus steeg van 11,8% naar 13,4%, MNM steeg van 10,3% naar 11,1%. Studio Brussel kende een zwakke zomer en zakt van 11,5% naar 9,2% procent.

Bij de openbare omroep bereikte Radio 1 in die periode dagelijks 600.000 luisteraars. De zender heeft daarmee een marktaandeel van 7%, iets minder dan de 8,1% van de vorige meting. Klara blijft met 2,2% stabiel. VRT-jongerenzender MNM steeg van 10,3% naar 11,1%. “We zijn ontzettend tevreden met dit cijfer. En met zoveel jonge luisteraars die ons op alle manieren vinden, via onze app, via onze uitzendingen op locatie of onze events”, zegt nethoofd van MNM Rino Ver Eecke.

Studio Brussel kent na de sterke voorjaarcijfers een mindere golf en zakte van 11,5 % naar 9,8 %. “Er is deze zomer wat minder naar Studio Brussel geluisterd”, zegt Jan Van Biesen, nethoofd van Studio Brussel. “Tegelijkertijd zien we onze digitale community groeien met videoinitiatieven als Flowjob, Linde Volgt of Rock ‘n Roll High School. Daar willen we nog meer op inzetten.”

Bij Medialaan klinkt het dat Qmusic opnieuw marktleider is bij de zenderdoelgroep 18- tot 44-jarigen met een stijging van 5% (van 18,5% naar 23,5%). Bij het brede publiek (12+) is Qmusic de tweede grootste zender in Vlaanderen met een marktaandeel dat steeg van 11,8% naar 13,4%. Joe groeide in marktaandeel bij het brede publiek van 8,5% naar 9,1%. An Caers, directeur radio: “Het wordt opnieuw bevestigd: de zomer is van Qmusic. Vorig jaar heeft de zomermeting ons positief verrast en daarom hebben we nog meer ingezet op muziek en beleving in de zomermaanden. Dat loont.”