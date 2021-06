Qmusic-dj’s Maarten en Dorothee geven auto's weg ter ere van hun duizendste radioshow samen

Royalty Prins Charles reageert voor het eerst op geboorte van kleindoch­ter Lilibet

8 juni Prins Charles (72) is het eerste lid van de Britse koninklijke familie die in het openbaar iets over de geboorte van Lilibet, de kersverse dochter van zijn zoon Harry (36) en schoondochter Meghan (39), heeft gezegd. Hij benoemde het gelukkige nieuws dinsdag in een toespraak in een autofabriek in Oxford.