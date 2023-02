Qmusic-dj Tom De Cock presenteert een maand lang JEZ! PLEASE!, een gloednieuwe live jongerentalkshow

In de maand maart strijkt Qmusic-dj Tom De Cock neer bij een van de organisaties waar JEZ! geld voor inzamelt, en dat telkens in een andere uithoek van Vlaanderen. Op elke locatie ontvangt Tom een aantal gasten aan tafel: jongeren uit de betreffende organisaties, de gezichten van JEZ!, interessante bekende jongeren en luisteraars. Eén van de JEZ! jongeren is telkens co-host en sprokkelt alle live reacties.

JEZ!, het jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius voluit hun schouders onder zetten, is een nieuw, aanstekelijk en creatief verhaal dat alle jongeren een stem wil geven. JEZ! organiseert de grootste goede doelen-actie voor en door jongeren, en haalt samen met heel Vlaanderen geld op voor zo’n tweehonderd organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren van 6 tot 21 jaar.

“JEZ! gaat geld inzamelen, maar wil toch ook graag een megafoon zijn voor jongeren”, vertelt Tom. “Er wordt te veel óver en tégen hen gepraat, en heel weinig mét jongeren. Terwijl zij een heel scherp beeld hebben vanwaar het zoal scheef zit met de wereld. En meestal zijn hun oplossingen en antwoorden slimmer dan die van mij, de volwassene. Ik ga dus al mijn skills als maker en presentator in dit project steken, maar vooral – heel atypisch voor mij – veel mijn mond houden en luisteren! (lacht).”

Thema’s

In elke uitzending komen drie thema’s aan bod die ingeleid worden door een jongere die een sterk statement instuurde zoals: “Ik wil geen kinderen, want het klimaat gaat kapot.” “Ik vind dat kansarme jongeren gewoon beter hun best moeten doen.” “Psychische kwetsbaarheid is vooral de schuld van sociale media.” “Seks is al lang niet meer iets voor op je achttien, eerder op je dertien.” “Jongeren zijn racistischer dan vroeger.”

De gasten hebben allemaal op een of andere manier voeling met de thema’s van de dag en Tom De Cock modereert. De tafel waaraan ze plaatsnemen is in een kringwinkel gekocht en volledig gepimpt door de JEZ!-jongeren. De uitzendingen vinden plaats op 1 (in Antwerpen met JEZ!-jongere Aaron vanuit WAJOW), 8 (in Sint-Joost-Ten-Node met JEZ!-jongere Jessica vanuit Molenbeek Rebels), 15 (in Hasselt met JEZ!-jongere Morane vanuit de studentenraad op Hogeschool PXL) en 22 maart (in Opwijk met JEZ!-jongere Cedric vanuit de Wereld van Indra).

JEZ! PLEASE! wordt tussen 17 uur en 18 uur live gestreamd op de Instagrampagina’s van JEZ!, Qmusic en HLN. Nadien zijn de afleveringen ook te herbekijken en te herbeluisteren via qmusic.be, jezofficial.be en in de Q-app.

Een gift doen om het JEZ!-fonds te steunen kan via www.jezofficial.be. Hier kan ook een actie geregistreerd worden om geld in te zamelen voor de geselecteerde projecten. Volg zeker ook de socials @jezoffical.be om meer te weten over JEZ!.