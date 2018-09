Qmusic-dj Sam De Bruyn: "Ik beleefde een donkere periode op de middelbare school" DBJ

17 september 2018

21u21 1 Showbizz Sam De Bruyn (31) vertelde maandagmorgen in de Qmusic-ochtendshow, waarin de aftrap werd gegeven voor de derde editie van Rode Neuzen Dag, dat zijn middelbare schooltijd niet altijd rozengeur en maneschijn is geweest. Frieda, zijn juf Wiskunde, maakte voor hem het verschil.

"Ik had een donkere periode in het middelbaar. Ik had toen een leerkracht Wiskunde die dat ook merkte aan mij, terwijl ik altijd mijn best deed om zo vrolijk en zo gelukkig mogelijk over te komen. Ze stuurde me een mailtje waarin ze vroeg of alles oké was, want ze merkte dat dat precies niet het geval was. Door dat te herkennen en te erkennen heeft mij dat wel heel hard geholpen uit iets wat anders misschien een veel te zwarte periode was."

Q-ochtendcollega Heidi Van Tielen zocht juf Frieda vanmorgen op: "Sam is een figuur geweest die voor mij heel belangrijk was. Nog altijd eigenlijk. Ik denk dat het heel belangrijk is als leerkracht dat je voorbij je vak kijkt. Daarachter zitten allemaal leerlingen en studenten." Frieda had ook nog een emotionele boodschap voor Sam: "Sam, blijf wie je bent. Verlies je authenticiteit niet."

Heidi was vanmorgen samen met Wim Oosterlinck in het Maria-Boodschaplyceum in Brussel, de middelbare school van Sam, om er een speciale ochtendshow te maken en er de derde editie van Rode Neuzen Dag af te trappen. Dit jaar staat de goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius in teken van de mentale gezondheid van jongeren op school. Sam kon er helaas zelf niet bij zijn wegens ziekte, maar vertelde telefonisch zijn verhaal.