Qmusic-dj onder vuur na tweet over Bart De Pauw: "Compleet ongepast"

28 mei 2018

11u03 96 Showbizz Qmusic ochtend-dj Wim Oosterlinck (45) ligt onder vuur op sociale media nadat hij een tweet de wereld in stuurde over Bart De Pauw. "Bart De Pauw is jarig. Hij wordt 50 vandaag. Stuur #metoo als jij ook jarig bent", stond er te lezen.

Televisiemaker Bart De Pauw mag vandaag 50 kaarsjes uitblazen. Een mijlpaal in zijn leven, moeten de presentatoren van de ochtendshow op Qmusic gedacht hebben. Zij maakten dan ook van de gelegenheid gebruik om een mopje te maken op Twitter.

"Bart De Pauw is jarig. Hij wordt 50 vandaag. Stuur #metoo als jij ook jarig bent! (en krijg een ongepast berichtje terug)", tweette presentator Wim Oosterlinck.

Bart De Pauw is jarig. Hij wordt 50 vandaag.



Stuur #metoo als jij ook jarig bent!

(en krijg een ongepast berichtje terug)



Nu in de Q-ochtendshow. @Sam_Debruyn @Qmusic_BE pic.twitter.com/M5Zx2vJelf Wim Oosterlinck 🎙(@ WimOosterlinck) link

Maar niet iedereen kan erom lachen. Volgens sommigen is de tweet ronduit ongepast. De #MeToo-beweging doet er immers alles aan om aanranding, seksuele intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te klagen en bestraft te krijgen. Een serieuze zaak dus die bij veel mensen nauw aan het hart ligt, niet in het minst bij de slachtoffers. Want ook Bart De Pauw kwam onlangs in opspraak wegens grensoverschrijdend gedrag.

"Ik denk dat zelfs Bart De Pauw dit ongepast vindt. De #metoo beweging is géén kapstok voor 'mopjes'. Toch niet als we willen dat er structureel iets verandert", reageert iemand. "Gebruik #metoo niet voor dit soort flauwe moppen. De mensen die nood hebben aan die beweging, denken nu dat het meer een grap wordt dan iets serieus", schrijft nog iemand.