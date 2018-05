Qmusic-dj Maarten Vancoillie wordt voor tweede keer vader TTR

10 mei 2018

21u00

Bron: Qmusic 0 Showbizz Leuk nieuws vandaag op O.H. Hemelvaart. Qmusic-dj Maarten Vancoillie kondigde vandaag op de radio aan dat hij in november voor de tweede keer vader wordt.

Leon, het zoontje van Maarten en zijn vriendin, krijgt er dus een broertje of een zusje bij. Het geslacht blijft voorlopig wel nog even geheim. Maarten is helemaal in de wolken: “Mijn vriendin en ik zijn heel blij! Ik vind het ook tof dat we er nu openlijk over kunnen praten. Ik dacht dat ik de ‘madness’ onder controle had, maar de ‘madness’ moet nog beginnen (lacht).”

En geen goed nieuws zonder een glaasje cava te drinken om het te vieren.