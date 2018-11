Qmusic-dj Maarten Vancoillie is papa van Ella KDL

14 november 2018

16u20 3 Showbizz Qmusic-dj Maarten Vancoillie en zijn partner Kristien zijn vandaag de trotse ouders geworden van Ella. Dat heeft Maarten zonet verteld op de radio.

Ella is hun tweede kindje en het zusje van Leon. Ella stelt het opperbest, meet 49 cm en weegt 3,352 kg. Maarten en Kristien genieten volop van hun nieuwe gezinnetje, klinkt het in een persbericht. “We zijn zó gelukkig met de geboorte van Ella. Het is een fantastisch gevoel, voor de eerste keer je dochter in je armen houden. Leon staat te trappelen om zijn zusje te leren kennen”, laat Maarten nog weten.

De geboorte is meteen ook heel fijn nieuws voor Maarten’s Qmusic-collega Dorothee Dauwe. Want Maarten en Kristien vroegen haar een tijdje geleden of ze de meter van hun dochter wilde zijn. ‘Ik ben altijd enorm blij als vrienden en vriendinnen baby’s krijgen, maar deze keer voelt het echt wel heel speciaal omdat ik meter mag zijn van Ella. Ik smolt helemaal weg toen ik de eerste foto’s doorgestuurd kreeg van Maarten. Ik ben superblij voor hun mooie gezinnetje en ik ben enorm vereerd dat ik een klein deeltje mag uitmaken van het leven van de mooie Ella’, vertelt ze.

Qmusic-collega Jolien Roets neemt het programma van Maarten & Dorothee over tussen 16u en 19u op Qmusic. Zoals eerder al aangekondigd op de radio, plant Dorothee nu ook even vakantie in, zodat ze na het vaderschapsverlof van Maarten terug samen presenteren.