Qmusic-dj Jolien Roets bevallen

Idris Mehdi stelt het goed, meet 48 centimeter en weegt 3 kilogram. “Met evenveel gevoel voor drama als zijn mama en even ongeduldig als zijn vader achter een L in het verkeer, is Idris Mehdi wat vroeger dan verwacht geboren, maar alles gaat opperbest met ons", laat Jolien weten. “Zo voor de eerste keer ouder worden doet wel echt iets met een mens. Op dit moment sukkelen we ons heerlijk door de eerste dagen en lachen we veel. En Idris is een prachtige, kleine prins.”

Voor Jolien en Hakim is het hun eerste kindje. “Er is geen grotere verbintenis”, vertelden ze al in ‘Nina’. “Er is geen weg terug. Zelfs al gaan we uit elkaar, dan nog zijn we voor altijd in elkaars leven.”