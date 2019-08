Qmusic-dj Inge De Vogelaere: “Het irriteert mijn vrienden hoe traag ik ben” CD

23 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Na het afscheid van Heidi Van Tielen in juni vormen Q-dj’s Sam De Bruyn en Wim Oosterlinck voortaan een ochtendteam met spring-in-’t-veld Inge De Vogelaere (25). Sam en Wim zullen kunnen kennismaken met haar tomeloze enthousiasme. In Story beantwoordt ze acht korte vragen.

1. Hoe hard keek je ernaar uit om de Q-ochtendshow te presenteren?

Mijn droom was altijd om voor de radio te werken. Dat ik op mijn 25ste het ochtendblok mag presenteren met twee radioklasbakken is echt zot. En ik mag mijn wekker nu later zetten, want vorig jaar was ik te horen tussen vier en zes uur ‘s morgens. Vaarwel jetlaggevoel, hallo meer structuur in mijn leven, en hallo daglicht!

2.Voor welke kleine kantjes van je karakter wil je je ochtendcollega’s waarschuwen?

Ik ben snel afgeleid en spring van de hak op de tak. En ik moet stiekem toegeven dat ik snel geërgerd raak als mensen niet mee zijn met mijn gedachten. Het irriteert mijn vrienden ook vaak hoe traag ik kan zijn (lacht). Maar dat is meestal omdat ik het nut er niet van inzie te stressen om op tijd te komen. Ik ben ook een flapuit. Maar ik hoop en denk dat dat tijdens onze ochtendshow eerder een sterkte is dan een klein kantje.

3. Wanneer was je voor het laatst kwaad op jezelf?

Ik word enkel boos op situaties, nooit op personen. Als mijn kapstokken bijvoorbeeld in elkaar vastzitten, dan wil ik echt dingen kapotmaken!

4. Heb je een vast ochtend-ritueel?

Behoorlijk saai en millennial-kind ten top: ik word altijd wakker met muziek en check onmiddellijk Instagram, WhatsApp, mails, Twitter en nieuwssites. Dan sleur ik mezelf uit bed, drink een glas water en moét ik ontbijten. Ik functioneer niet zonder eten in mijn maag.

5. Op welk nummer ga je volledig uit de bol?

Copacabana van Barry Manilow. Passie, intrige, liefde, verdriet: het heeft alles! Dansen is het beste wat er is, het maakt mij gelukkig.

6. Wie is het meest jouw type: Sam of Wim?

Ze zullen zich ongetwijfeld enorm beledigd voelen, maar geen van beiden. Geef mij maar een grappige getalenteerde Engelsman, liefst met een sterk Brits accent. Ik heb nog geen lief, dus wie aan dat profiel voldoet, mag me altijd contacteren (lacht).

7. Met welke ster zou je graag eens 24 uur opgesloten zitten?

Miley Cyrus. Ik ben met haar opgegroeid van toen ze Hannah Montana vertolkte op Disney Channel. Ondertussen is ze een volwassen vrouw met een rijkgevulde carrière en een sterke mening. Ik denk dat dat heel boeiende gesprekken zouden zijn. En hopelijk brengt ze Liam Hemsworth mee voor de gezelligheid (lacht). Al lijkt die kans klein, nu ze net uit elkaar zijn...

8. Wat is je levensmotto?

Ik wou dat het een inspirerende quote van pakweg Ghandi was: “Be the change you wish to see in the world” vind ik een mooie, want je kan ’m overal op toepassen. Maar mijn echte levensmotto heb ik gewoon van een interview met mijn radio-idool Nick Grimshaw: “Just have a laugh”. Dat is exact hoe ik in het leven sta.