Qmusic-dj Elias Smekens verhuist naar NRJ IDR

15 juni 2018

12u22 0 Showbizz Aanstaande zaterdag zal dj Elias Smekens (30) de laatste keer de Top 40 Hitlist tussen 12 en 15u presenteren bij Qmusic. Toch moeten zijn fans niet treuren, want Elias blijft wel actief in radioland. Zo zal hij vanaf september te horen zijn op NRJ, de radiozender die SBS Media Belgium momenteel aan het opstarten is.

'Wij zijn erg blij dat Elias voor NRJ gekozen heeft', klinkt het bij SBS. 'Vorige week hadden we trouwens ook onze castingdag voor radiostemmen. Daar zijn heel wat getalenteerde mensen op afgekomen. Nu moet er nog bekeken worden welke mensen daarvan ook effectief bij NRJ aan de slag zullen gaan. Tom Klerkx, die de zender zal leiden, wil het volledige programmaschema in augustus rond hebben. In september zal de zender, met Elias als een van de vaste stemmen, van start gaan.'