Qmusic brengt ‘Blind Date’ met Ingeborg eenmalig terug op Valentijnsdag

Het nieuws werd bekendgemaakt door Vincent Fierens, die Ingeborg opbelde voor haar reactie. “Ik vind het een heel leuk idee. Luisteraars kunnen zich vanaf nu inschrijven, want we willen uiteraard de juiste match creëren. Want het is uiteraard voor echt, anders doe ik niet mee”, legt Ingeborg uit. Het idee is ontstaan dankzij de jaarlijkse ‘I Love The 90’s Top 500'. De radiozender staat volgende week volledig in het teken van de 90's en valentijn valt in het midden van die week. Voor de gelegenheid haalt Qmusic de 90's-klassieker ‘Blind Date’ nog eens van onder het stof.