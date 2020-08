Qmusic blijft tweede grootste radiozender in Vlaanderen TK

21 augustus 2020

14u08 0 Radio De nieuwe radiocijfers zijn bekend. De afgelopen zes maanden werd Radio 2 gewoontegetrouw het best beluisterd in Vlaanderen. Op de tweede plaats staat Qmusic, met een marktaandeel van 10,4 procent.

Vrijdagmiddag maakte het Centrum voor Informatie over de Media (CIM) de luistercijfers van het Vlaamse radiolandschap bekend. Het gaat over de data van de eerste zes maanden van 2020. Door de coronacrisis bleek het niet mogelijk om cijfers voor de maanden maart en april te vormen, maar toch kunnen we besluiten dat we tijdens de pandemie niet minder naar de radio geluisterd hebben.

Uit de cijfers blijkt dat Radio 2 zijn positie als koploper behoudt, met een marktaandeel van net geen 30 procent. Qmusic blijft de tweede grootste radiozender in Vlaanderen: hun marktaandeel van 10,4 procent bleef stabiel. Bij de zenderdoelgroep van 18 tot 44-jarigen steeg dat percentage zelfs een beetje tot 18 procent. MNM volgt op de voet op 10,1 procent.

Vooral de Foute Maand leverde Qmusic veel luisteraars op. Uit de digitale cijfers van juni blijkt dat de Q-luisteraars massaal de Foute Maand hebben beleefd. Op de finaledag, op vrijdag 26 juni, haalde de website Qmusic.be meer dan 100.000 bezoekers en brak de zender een digitaal luisterrecord met meer dan 374.000 streamstarts. Daarom heeft de zender besloten om het nieuwe radioseizoen, dat op 31 augustus start, nog meer ‘fout’ te kleuren dan voordien.

Joe en co

Na Radio 2, Qmusic en MNM worden ook StuBru (9,4 procentmarktaandeel), Joe (8,6 procent) en Radio 1 (8,4 procent) en Nostalgie (7,4 procent) goed beluisterd. Klara volgt op iets meer dan 2,6 procent. NRJ blijft steken op 0,45 procent marktaandeel, maar groeit in zijn doelgroep van 25- tot 34-jarigen wel door tot 1,2 procent.

De digitale themazenders (zoals Joe 60-70s, Q Maximum Hits en de Foute Radio) en digitale radiozender Willy noteren ondertussen al 1,9% marktaandeel bij de 18- tot 54 jarigen.