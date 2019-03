Q-luisteraar beslist: Sam De Bruyn krijgt een 'broske' Redactie

22 maart 2019

00u00 0 Showbizz Geen keuzestress bij de kapper meer voor Qmusic-dj Sam De Bruyn. Hij vertrouwt tegenwoordig op zijn luisteraars om de knoop door te hakken over zijn nieuwste kapsel.

Of beter gezegd: zijn collega's Heidi Van Tielen en Wim Oosterlinck riepen een 'bindend volksreferendum' in het leven om te bepalen of Sam zijn huidige kapsel zou behouden, of voortaan met een korte coupe door het leven zou gaan. Met 50,6% van de stemmen viel de keuze op het 'broske'. Vandaag komt luisteraar Lobke (28) hem zijn nieuwe kapsel aanmeten. De jonge vrouw is momenteel in behandeling voor borstkanker en moest zelf haar lange haren afscheren. "Ik zou het tof vinden mocht Sam wat solidair zou zijn met zijn 'broske'", liet de kapster-voor-één-dag weten. Sam zelf is ook blij met het resultaat van de stemming. "Fantastisch! Eindelijk moet ik niet meer zoveel tijd spenderen aan mijn kapsel." (SD)