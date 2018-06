Q-dj's openen Q-Beach House in Oostende op spectaculaire wijze Redactie

30 juni 2018

21u21 0

Op het strand van Oostende is voor de 11de keer het Q-Beach House geopend. Dit jaar deden de Q-dj's dat met een wedstrijdje op een obstakelparcours op het strand, dat Vincent Fierens uiteindelijk wist te winnen. Burgemeester Johan Vande Lanotte gaf het startschot van de wedstrijd en Natalia zorgde op het podium voor de muzikale noot tijdens de opening. De hele zomer lang – van 30 juni tot en met 2 september - zendt Qmusic opnieuw live uit vanuit de Lifeguard Tower en komen er heel wat nationale en internationale topartiesten langs. Zo zijn er deze zomer in totaal vier Sunset Concerten, die later bekendgemaakt worden.

Enkele weetjes over het Q-Beach House:

Het Q-Beach House is 36m breed en 60m diep. Het hoogste punt van de studio is 5,5 meter hoog.

Er hebben zo’n 71 mensen aan de opbouw gewerkt

Er werd een record van maar liefst 2.400 ton zand verplaatst

Er waren 35 grote transporten nodig voor de opbouw

Vorig jaar waren er in totaal 250.000 bezoekers

Er zullen 120 studenten aan het werk zijn, verspreid over 2 maanden