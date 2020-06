Q-dj’s Maarten en Dorothee organiseren digitale Foute Party: “Elke huiskamer moet foute discotent worden” MC/JOBG

12 juni 2020

00u00 12 Showbizz Nu het gebruikelijke foute feest in Gent door corona niet kan doorgaan, komt Qmusic met de 'De Foute Party in Quarantaine'. Dj's Maarten Vancoillie en Dorothee Dauwe hebben een duidelijk doel voor ogen met de digitale variant. "Elke huiskamer moet een foute discotent worden."



Geen uitverkochte Flanders Expo in Gent dit jaar, waar een massa knotsgekke feestneuzen een avond lang uit de bol gaat op 'foute muziek'. Toch laten de Qmusic-dj's zich niet zomaar in de hoek drummen door corona. Op vrijdag 26 juni zijn Maarten Vancoillie (31) en Dorothee Dauwe (30) de orkestmeesters van de 'De Foute Party in Quarantaine', een feest dat heel Vlaanderen zal doen dansen. "We gaan een soort virtuele variant organiseren, die mensen thuis kunnen volgen via alle mogelijke kanalen", klinkt het. "Iedereen zal vanuit zijn living, die een soort foute discotent moet worden, kunnen meefeesten."

Verkleden

Aan de opbouw van het feestje verandert er niet veel. "Er zijn nog zekerheden: we gaan weer een hele week foute nummers draaien op Qmusic, we hebben opnieuw 'De Foute 528' en we gaan uiteraard opnieuw aftellen

naar de apotheose. Alleen gaan er nu veel meer gelukkigen ons feestje kunnen beleven. De voorbije jaren waren er dat ruim 14.000, nu gaan we voor héél Vlaanderen. Een geluk bij een ongeluk", stellen Maarten en Dorothee, die hun luisteraars nu al warm maken voor het event. "Er komen een resem Q-dj's die allemaal in duo een set gaan draaien. En er zijn uiteraard heel wat foute artiesten, van wie we de namen nog even niet bekendmaken, maar die allemaal komen optreden, met een hoog Tomorrowland-gevoel." Het duo wil Vlaanderen dan ook omtoveren tot één grote discotent. "We gaan feestpakketten uitdelen en mensen oproepen om zich te verkleden, zodat ze zich optimaal kunnen amuseren in hun bubbel."

(Lees verder onder de foto.)

Zomerhit

Naar jaarlijkse traditie pakt Qmusic ook uit met een remix van een foute klassieker. "Klopt. We maken al enkele jaren voor elke Foute Party als 'Dorothee Vegas & Like Maarten' een remix van foute klassiekers", vertelt Dorothee. "Na onder anderen de Romeo's, Sam Gooris en Wim Soutaer, stond Willy Sommers hoog op ons verlanglijstje. Het goeie nieuws is dat hij een samenwerking met ons echt wel zag zitten. We zijn dan gegaan voor een remix van 'Als een leeuw in kooi', waarvan Willy zegt dat op studentenfeesten iedereen uit de bol gaat op dat nummer. De remix is al enkele dagen te horen op Qmusic. De première van de videoclip is voor vanmiddag, stipt om kwart voor vijf. "Het is superherkenbaar, maar met beats én het gegrom van leeuwen erbij", aldus Dorothee. "In iTunes scoort het nummer al goed. En als de clip een even grote boost geeft als de voorbije jaren, dan zou het wel eens hoog in de hitparade kunnen terechtkomen. Voor ons is het in elk geval al een zomerhit."

'De Foute Party in Quarantaine' vindt plaats op 26 juni, vanaf 20 uur. Het feest is ook te volgen op Qmusic, HLN Live, de app van Qmusic, Kanaal 39 op Telenet en Facebook Live. Op Q2 is er 's nachts nog een samenvatting vanaf 23.55 uur.

Willy Sommers: “Bewijs dat ‘Leeuw in een kooi’ nog leeft”

In 1989 stond hij er veertien weken mee op nummer 1, en aangezien zijn populariteit bij de jeugd alsmaar groter wordt, bestaat de kans dat Willy Sommers (67) opnieuw een hit scoort met de remix van ‘Als een leeuw in een kooi’. “Maarten en Dorothee van Qmusic vroegen me of ze mijn liedje in een dancejasje mochten steken en uiteraard heb ik mijn fiat gegeven”, reageert hij. “Ik vind het geweldig klinken, en ook mijn jongste kinderen, Luka (14) en Luna (17), zijn fan. Het nummer doet zeker geen afbreuk aan het origineel. Integendeel, ik vind dit net het bewijs dat mijn liedje na 31 jaar nog altijd overeind staat.”

Op ‘De Foute Party in Quarantaine’ zal de zanger zijn nieuwe versie voor het eerst live brengen. “Helaas wel zonder publiek, maar dat ben ik in deze periode al gewoon”, aldus Sommers, die overweegt om ‘Als een leeuw in een kooi’ ook aan te passen voor andere optredens. “Ik speel met het idee om in de originele versie een stukje van de danceremix én van de reggaeversie (voor ‘Iedereen Beroemd’ gemaakt, red.) te steken.”