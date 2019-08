Q-dj Jolien Roets stelde haar prioriteiten bij sinds haar mentale blokkade: “Mijn lief laat me de wereld zien, ik zorg ervoor dat hij af en toe slaapt” Christophe D'Huysser

01 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Vanuit het Q-Beach House loodst Jolien Roets (34) de hele zomer haar luisteraars door de avondspits, met een enthousiasme dat ze vorig jaar tijdelijk kwijt was. Er kwamen vier maanden herbronning aan te pas, en een verre reis met haar lief Hakim, maar ze heeft haar joie de vivre wel terug, vertelt ze in Story. “Ik heb vandaag weer meer energie en voel me vrijer.”

Vorig jaar was Qmusic-dj Jolien Roets vier maanden lang niet te horen op de radio, na wat ze zelf een ‘mentale blokkade’ noemt. “Op een bepaald moment was ik zo hard aan het werken dat ik mezelf compleet uit het oog verloren was. Ik slaagde er niet meer in om prioriteiten te stellen, of de juiste keuzes te maken. Bovendien voelde ik me op professioneel vlak niet meer uitgedaagd. Kijk, ik sta heel gepassioneerd in het leven en ik doe graag veel dingen. Maar als één job veel energie van je vreet, dan is dat niet goed. Daarom heb ik beslist om freelancer te worden.”

Je klinkt oprecht opgelucht.

Ik zeg niet dat ik gelukkiger ben, want gelukkig was ik toen eigenlijk ook al, al bij al. Vandaag heb ik wel meer energie en sinds ik zelfstandige ben, voel ik me ook vrijer, omdat ik nu mijn eigen keuzes kan maken. Ik heb me die stap dus nog geen seconde beklaagd.

Ook al geef je een stukje financiële zekerheid op? Dat zou veel mensen afschrikken.

Voorlopig heb ik daar geen last van, ook al hadden veel mensen mij gewaarschuwd dat ik in het begin misschien overvallen zou worden door een gevoel van paniek. Maar persoonlijk verkies ik creatieve vrijheid boven financiële zekerheid. En hoe het er over een paar maanden uitziet, dat zien we dan wel. Ik leef heel hard in het nu. Ook dat heb ik trouwens moeten leren. Vroeger dacht ik heel planmatig en pragmatisch.

Zotte plannen

In die maanden ben je met je lief Hakim naar Bali geweest, volgens jou een serieuze eyeopener. Vertel!

Je komt in contact met andere religies en culturen, waardoor je je eigen manier van leven meer in vraag stelt. Wij werken hier allemaal ontzettend hard, terwijl de mensen daar volgens het ritme van de natuur, de wereld en hun eigen lijf leven. Zalig, als je het mij vraagt. Ik probeer die lessen te vertalen naar mijn eigen leven, maar ik val toch altijd snel weer in mijn oude werkritme. Maar toch... Als ik vermoeid ben of geprikkeld, denk ik nog vaak terug aan die momenten op Bali.

Je vriend Hakim heeft als dj en tv- en festivalproducer ook geen doorsnee kantoorbaan.

Hakim en ik gaan allebei helemaal op in onze job, en we steunen elkaar daar ook keihard in. Alle kansen die we krijgen, grijpen we. Al gaat hij misschien nog iets harder dan ik. Als mensen me vragen wat voor koppel we zijn, dan zeg ik altijd: ‘Hakim laat mij de wereld zien en ik zorg ervoor dat hij af en toe slaapt’ (lacht). Mijn lief trekt mij heel hard mee in zotte en creatieve plannen, waardoor ik mezelf regelmatig kan heruitvinden en nieuwe kanten ontdek. Ik ben dan weer de persoon die af en toe rustmomenten inlast voor ons twee.

Jolien Roets is elke werkdag van 16 tot 19 uur te horen op Qmusic vanuit het Q-Beach House. Als dj J. Roots is ze te boeken via info@kurious.be