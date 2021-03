Q-dj Jana De Wilde over haar coming-out als transpersoon: "Ik walgde van mijn eigen lichaam"

De inschrijvingen voor de Q-Academy zijn momenteel volop bezig. Heel wat jongeren willen een radio-opleiding volgen bij de bekendste Qmusic-presentatoren, in de hoop een job in de wacht te kunnen slepen. Vier jaar geleden was Jana één van hen. Nadat ze al volop radio aan het maken was bij de Gentse zender Urgent.fm, wilde ze een stapje verder. "Ik heb mij drie keer ingeschreven voor de Q-Academy, pas de derde keer was het prijs." Sindsdien presenteert Jana bij Qmusic, eerst 's nachts in het weekend tussen 2 uur en 4 uur, maar intussen hoor je haar elke avond tussen acht en middernacht met 'Lockdown Party'.