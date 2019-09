Pussycat Doll Jessica Sutta getrouwd, maar slechts één ex-collega deed moeite om te komen DBJ

Jessica Sutta is in het huwelijksbootje gestapt. De 37-jarige Pussycat Doll trouwde zaterdag in Malibu met Mikey Marquart, weet Us Weekly.

Het stel gaf elkaar het jawoord in het bijzijn van zo’n 150 gasten in de woning van Mikeys ouders. Dit riante optrekje kijkt uit op de zee maar ook op de bergen. Van alle Pussycat Dolls nam alleen Carmit Bachar de moeite om bij de bruiloft te zijn. Nicole Scherzinger ging liever naar de uitreiking van de Creative Arts Emmys. Kimberly Wyatt zat ondertussen hoogzwanger thuis en Ashley Roberts en Melody Thornton moesten optreden in Engeland.

Jessica en Mikey leerden elkaar in 2016 kennen in een afkickkliniek. “Toen ik hem ontmoette was het als een zonnestraal tijdens een donkere, mistige storm. We hebben allebei geworsteld met bepaalde zaken die ons verbinden op een diepgaand emotioneel niveau.”

Vlak voor haar grote dag onthulde Jessica nog wel tegenover Us Weekly dat de Pussycat Dolls waarschijnlijk volgend jaar weer samen op het podium staan. “Ik hoop echt dat het gaat gebeuren. Ik heb zo’n gevoel dat het goedkomt. Iedereen wil meedoen. Laten we het hopen. Ik bedoel, dat zou 2020 fantastisch maken.”