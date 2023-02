Pure nostalgie: ‘Back To The Future’-sterren houden reünie

BV Astrid Coppens brengt bezoekje aan haar oude thuis in Los Angeles: “Het is hier écht volledig veranderd”

Astrid Coppens (40) en haar man Bram (43) zijn momenteel op reis in Los Angeles. Enkele jaren geleden liet Astrid het leven in Hollywood volledig achter zich en ging ze samen met haar man definitief in België wonen. Maar nu ze nog eens in de buurt is, kan ze het niet laten een bezoekje te brengen aan haar vroegere thuis. Astrid verhuisde namelijk in 2005 naar Los Angeles en leerde daar ‘den John’ Bryan kennen. Na hun stukgelopen huwelijk verkocht Astrid het huis in de Hollywood Hills. Wanneer ze het terugziet, is ze verbaasd over hoe hard het is veranderd: “Alle palmbomen zijn weg en het huis heeft een andere kleur!”