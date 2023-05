Puntentelling Songfestival zit helemaal in het nieuw: zo werkt het

Showbits Pommelien Thijs zoals je haar nog nooit zag in ‘Knokke Off’: “Als je je goed voelt bij je tegenspe­ler, is veel zo eng niet”

Ze is al even 22, maar nu is Pommelien Thijs ook op het scherm volwassen. In de jongerenreeks ‘Knokke Off’ gooit de voormalige ‘#LikeMe’-ster de laatste restjes jeugdbrand van zich af voor een nietsverhullende eerste hoofdrol. “Ik ben ouder nu en ik werk graag mee aan reeksen die ik zelf zou willen zien.” Ontdek meer in een nieuwe Showbits