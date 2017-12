Punkzanger Iggy Pop (70) wordt gezicht van... zwemshortsmerk BuzzE/Tom Tates

Bron: AD 0 Instagram Iggy Pop verbindt zijn naam aan een zwembroekenmerk uit Australië. Showbizz De Amerikaanse Amerikaans rock- en punkzanger Iggy Pop (70) is een samenwerking aangegaan met Billlabong. Hij brengt voor het Australische surfmerk een aantal zwemshorts op de markt, naast T-shirts, wetsuitjacks en een waterbestendige leren jas.

De komende voorjaarscollectie heet Iggy Pop x Billabong LAB en is geïnspireerd op het leven van de zanger en zijn affiches die in de jaren 80 en 90 in concertzalen hingen. ,,'Na het opstaan blijf ik doorgaans drie tot vier uur naakt'', zegt Iggy. ,,En als het tijd wordt me formeel te gedragen, dan trek ik een zwembroek aan. Het leven is beter in een zwemshort.'' Op een van de broeken staat Iggy's kaketoe Biggy afgebeeld.

IT'S HERE. Iggy Pop x Billabong Lab is out now. Check out our story to shop the collection. | @iggypopofficial #LifesBetterInBoardshorts Een foto die is geplaatst door Billabong (@billabong) op 04 dec 2017 om 19:43 CET

