Pukkelpop smult van fout jommekeskapsel en loeiharde beats JOBG

16 augustus 2019

17u09 0 Showbizz Een bende losgeslagen pubers danste alsof hun leven ervan afhing op de loeiharde beats van Hollander Joost. Hij was de eerste die het publiek deze middag compleet uit zijn dak liet gaan.

Bijna geen plekje dat nog vrij was voor de Main Stage. Elke jongere onder de 20 moest komen meespringen op de beats van Joost. Zelf is de Nederlandse hiphopper slechts 21, geen wonder dat zijn publiek zo jong was. Maar wat een fans deze man heeft. Er ontstonden spontaan moshpits in de menigte. Stilstaan was geen boodschap tijdens het energieke optreden van de blonde Nederlander. Zijn muziek doet wat denken aan een mix tussen De Jeugd Van Tegenwoordig en The Opposites. Zijn kapsel daarentegen heeft veel weg van onze stripheld Jommeke. En onze stijlgoeroe Jani zou zich een dagtaak aanmeten om Joost in een deftige podiumoutfit te steken. Maar dat zijn dingen waar de twintigers geen moer om geven, zo blijkt. Net zoals de Nederlander zelf, die had zich op het einde van zijn show zo goed als uitgekleed.

Joost sprak nog de profetische woorden: “Ik ben niet snel op mijn pik getrapt, maar kennelijk heb ik hier een gouden plaat te pakken met ‘Scandinavian Boy’. Jullie Belgen zijn mijn beste vrienden!”