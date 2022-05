Psychologe Sarah Van Pelt heeft taaie klant aan Junior Planckaert: “Het kostte tijd voor hij zich bloot durfde geven”

TVSarah Van Pelt (42) is psychologe, psychotherapeute en seksuologe. Ze werkt achter de schermen mee aan de screening en begeleiding van deelnemers aan tv-programma’s zoals ‘Blind Gekocht’, ‘Bake Off Vlaanderen’, ‘Klopjacht’ of ‘Kamp Waes’. En ja, ze gaat met ook Junior Planckaert op zoek naar zijn volgende liefde. Maar hem koppelen wil ze opvallend genoeg niet. “Als ik het gevoel had dat hij er maar half voor wilde gaan, had ik nee gezegd.”

Begeleid jij vaak mensen die geen partner hebben?

Dat gebeurt, maar maak vooral geen matchmaker van mij. Ik ben niet in dit programma gestapt om het perfecte lief voor Junior te vinden of om hem aan iemand te koppelen. Daar houd ik mij niet mee bezig, want dan weet je niet waar je begint en al zeker niet waar je eindigt.

Wat is dan wél jouw taak?

Ik wil dat hij naar zichzelf en zijn situatie durft te kijken. Als je verder doet zoals je bezig was, dan zal je niet zo gauw een ander resultaat krijgen. Als ik het gevoel had dat hij er maar half voor wilde gaan, had ik nee gezegd. Daarom heb ik op voorhand een lang gesprek met hem gehad.

Volledig scherm Junior Planckaert met zus Stephanie © VRT

Sinds het misliep met zijn eerste grote liefde Shirley heeft Junior het moeilijk om zich nog eens open te stellen.

Begrijpelijk, hé. Na een teleurstelling in de liefde bouw je muren rond je hart om dezelfde pijn niet meer te moeten voelen. Daardoor laat je niet meer zo makkelijk je warme en zachte kern zien.

Is Junior klaar om die muur af te breken?

Junior zal niet meteen het achterste van zijn tong laten zien. Het heeft heel wat tijd gekost vooraleer hij zich aan mij durfde bloot te geven. De gesprekken tussen de opnamen door waren minstens zo belangrijk als wat in beeld komt. Hij wilde niet het gevoel krijgen dat hij veroordeeld werd, of dat ik hem in een bepaalde richting duwde. Junior heeft een sterk willetje, hij zal zich niet gauw laten meesleuren in een verhaal dat hij niet ziet zitten. Maar eens hij mij vertrouwde, konden we heel goed praten.

Quote Als je ineens in beeld komt en kritiek krijgt, komt dat natuurlijk binnen. Zeker omdat het over jonge vrouwen gaat voor wie perceptie belangrijk is. Hoe zien anderen mij? Ben ik mooi genoeg? Tof genoeg? Sarah Van Pelt

Wat heb je hem proberen bij te brengen?

Junior is iemand die bij een eerste contact een vonk voelt of niet. Pas als hij die vonk voelt, wekt iemand zijn interesse op. Maar soms heb je enorm veel raakvlakken met iemand en komt die klik pas later, zoals in ‘Blind Getrouwd’ vaak gebeurt. Ik heb hem aangemoedigd om eens verder te kijken dan het type vrouw waar hij meestal op valt. Onbewust zoek je in het leven naar mensen die je kunnen doen groeien.

Heb jij ook met de vrouwen gepraat?

Ik heb hen ook ondersteund, maar niet zo intensief als Junior. Met hem heb ik op voorhand veel gesprekken gevoerd en tijdens de opnamen zag ik hem elke dag.

Volledig scherm De uitverkorenen van Junior Planckaert © VRT

Is het niet moeilijk voor die meisjes om met een BV te daten? Zijn vorige lief kreeg enorm veel kritiek.

Als je ineens in beeld komt en kritiek krijgt, komt dat natuurlijk binnen. Zeker omdat het over jonge vrouwen gaat voor wie perceptie belangrijk is. Hoe zien anderen mij? Ben ik mooi genoeg? Tof genoeg?

Bovendien weten die meisjes al veel van Junior, maar omgekeerd kent hij hen niet.

Dat klopt, en dat zorgt voor een onevenwichtige situatie. Daarom hebben we de groep zo snel mogelijk verkleind, zodat de contacten intenser worden. Dat was ook belangrijk voor Junior zelf, die al niet de meest extraverte man is. Al die vrouwen... Hij moet serieus uit zijn comfortzone komen, hoor. Junior voelt zich beter in rustige, één-op-één gesprekken, en liefst zonder tv-camera’s in de buurt. Want die bezorgen hem stress.

Quote Junior zal de spotlights nooit spontaan opzoeken, hij is geen aandachts­zoe­ker. Sarah Van Pelt

Hij is nochtans opgegroeid met camera’s in zijn kielzog.

Ja, maar toch zal het nooit helemaal zijn biotoop zijn. Junior zal de spotlights nooit spontaan opzoeken, hij is geen aandachtszoeker.

Ben jij het gewend om met camera’s om te gaan?

Ik blijf het pittig vinden om in beeld te komen. Niet dat ik twijfel aan wat ik doe. In de therapieruimte ben ik als een vis in het water, maar een stukje van mij wil in het zicht van heel Vlaanderen geen stomme stoten doen.

