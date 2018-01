Psoriasis, angststoornissen, MS: deze sterren lijden aan vreselijke ziektes Kristien Delaplace

27 januari 2018

12u13 0 Showbizz De ziekte van Parkinson dwingt Neil Diamond te stoppen met optreden. Jane Fonda en Melanie Griffith lieten kankergezwellen in hun gezicht wegnemen. En 'The Shape of Water'-actrice Sally Hawkins maakte bekend dat ze, net als Selena Gomez, aan de auto-immuunziekte lupus lijdt. Zij zijn lang niet de enige celebrities die met een ernstige ziekte moet leven. Van Miley Cyrus over Lady Gaga tot Tom Hanks: ze hebben allemaal problemen met hun gezondheid.

David Beckham: angststoornis en tourette

Je zou het hem niet nageven, maar David Beckham lijdt al sinds zijn tienerjaren aan een obsessieve-compulsieve stoornis (OCD). Dat is een angststoornis waarbij patiënten dwanghandelingen en/of dwanggedachten ervaren. Eén van de nevenverschijnselen is het syndroom van Tourette, gekenmerkt door ongecontroleerde tics en scheldpartijen.

Kim Kardashian en Leann Rimes: psoriasis

In 2011 kreeg Kim Kardashian te horen dat ze psoriasis heeft. Overgeërfd van haar moeder Kris. Het verdict kwam hard aan bij de realityster, die het allemaal van haar uiterlijk moet hebben. Volgens Kims dermatoloog was de chronische, genetische ziekte ongeneeslijk. Maar eind december 2017 had de realityster goed nieuws: "OMG, de psoriasis is bijna weg!" liet ze via Snapchat weten.



Grammy Award-winnares Leann Rimes lijdt aan een zware vorm van

psoriasis. De zangeres kreeg de ziekte toen ze amper twee was. Tachtig procent van haar lichaam was aangetast. Leann verborg haar ziekte jarenlang, tot ze de symptomen met een gezonde levenswijze en de juiste medicatie onder controle kreeg.

Venus Williams: Sjörgen-syndroom

Voor wie er nog nooit van gehoord heeft: het syndroom van Sjögren is een chronische, reumatische auto-immuunziekte waarbij de slijmvliezen in de mond, de ogen en op andere plaatsen in het lichaam uitdrogen. Tennisster Venus Williams kreeg jarenlang verkeerde diagnoses voor haar klachten. Mede door haar gezondheidsproblemen - spier- en gewrichtspijnen, hoesten... - werd ze op het tenniscourt overklast door haar jongere zus Serena. "Veel patiënten worden beschouwd als hypochonders omdat je niks van de ziekte ziet", aldus een specialist. "De diagnose is moeilijk te stellen, omdat de symptomen erg lijken op die van artrose en astma."

Miley Cyrus en Bret Michaels: hartziekte

In 2014 belandde Miley Cyrus op de spoed met een allergische reactie op antibiotica. Maar de zangeres heeft ernstiger gezondheidsproblemen. Ze lijdt aan tachycardie oftewel hartritmestoornissen. "Als ze zo blijft feesten en fuiven, riskeert ze een hartaanval", vertelde een dokter toen. Mileys drugsgebruik - ze gaf toe marihuana, MDMA en xtc te gebruiken - deed er geen goed aan. Vandaag let Miley beter op haar gezondheid. Ze eet ze nu veganistisch en glutenvrij.

Na een hersenbloeding werd bij rocker Bret Michaels een ernstige aandoening vastgesteld: hij had een gat in zijn hart. "Zeer verontrustend", vertelde de neurochirurg toen. "Het goede nieuws is: we kunnen opereren." Het gat werd dichtgemaakt, maar daarmee was het leed niet geleden. De zanger heeft ook diabetes en onderging in 2014 een nieroperatie. Hij begon veel te snel weer op te treden en kreeg als gevolg daarvan een inwendige bloeding.

Jack Osbourne: MS

#ad For my 5 year anniversary of my RRMS diagnosis, my lovely wife @MrsLisaO made special cupcakes to mark the occasion. Go to the You Don't Know Jack About MS website to join me as I chill with some good friends and tasty treats, to talk about how I'm doing 5 years out. Een foto die is geplaatst door null (@jackosbourne) op 31 mei 2017 om 21:28 CEST

De zoon van Ozzy en Sharon kreeg op zijn 26ste te horen dat hij MS heeft, nadat hij blind was geworden aan z'n linkeroog. "De timing was slecht", vertelde Jack Osbourne. "Ik was net vader geworden, en dacht dat mijn doodvonnis getekend was." Vandaag staat hij een stuk positiever in het leven. "Er is hoop, absoluut", aldus Jack. Zijn ziekte belet hem niet om een min f meer normaal leven te leiden. Op de vijfde verjaardag van zijn diagnose, bakte zijn vrouw Lisa cupcakes voor die 'speciale gelegenheid'.

Andere bekende personen met MS zijn Alan Osmond van de Osmonds en zijn zoon, actrice Jamie-Lynn Sigler (die de dochter van mafioso Tony Soprano speelde) en gewezen talkshowhost Montel Williams, die vecht voor het legaliseren van medicinale marihuana voor MS-patiënten.

Hugo Weaving en Lil Wayne: e pilepsie

"Ik kreeg de diagnose epilepsie op mijn 13de", aldus 'Lord of the Rings'- en 'The Matrix'-acteur Hugo Weaving. "Eén keer per jaar kreeg ik een aanval. Elke keer dacht ik dat ik zou doodgaan. Maar op mijn 40ste stopte het plots."

Rapper Lil Waynes, wiens leven al sinds zijn kindertijd wordt beheerst door epilepsie, is altijd open geweest over zijn ziekte. In 2013 scheelde het niet veel of hij was doodgegaan. Collega's Drake en Nicki Minaj kwamen al afscheid nemen in het ziekenhuis, waar hij in coma lag. Afgelopen najaar werd de zanger nog maar eens bewusteloos aangetroffen in zijn hotelkamer.

Cher: Epstein-barrvirus

Popicoon Cher raakte in de jaren 80 besmet met het Epstein-barrvirus, dat klierkoorts, CVS en in sommige gevallen kanker veroorzaakt. Cher moest drie jaar stoppen met zingen en dacht dat ze het niet zou overleven. Uiteindelijk vond ze een gepaste behandeling in Duitsland. Genezen kan niet, maar de zangeres voelt zich wel stukken beter.

Lady Gaga, Seal: lupus

Voor haar rol in 'The Shape of Water' maakt Sally Hawkins kans op een Oscar voor Beste Actrice. Maar het is allemaal niet vanzelf gegaan voor haar. "Ik ben ziek", zegt de actrice. "Lupus. Gelukkig kan ik wel functioneren. Ik heb het grote geluk dat de symptomen zich in golven manifesteren. Soms voel ik me zo ziek en moe dat ik amper uit bed kan, maar die momenten overheersen niet. Meestal kan ik gewoon werken en leven. En daar ben ik heel dankbaar voor."

Lupus is een auto-immuunziekte die dodelijk kan zijn. Onder anderen Seal, Toni Braxton, Selena Gomez en Lady Gaga lijden eraan. Seal hield er een misvormd gelaat aan over, Selena Gomez onderging afgelopen zomer een levensreddende niertransplantatie. Lady Gaga, ook patiënte, schreef het nummer 'Joanne' voor haar tante die op haar 19de aan lupus overleed.

Niet alleen mensen kunnen de ziekte krijgen, trouwens. Millie, de springer spaniël van Barbara en George Bush, leed er ook aan.

Jennifer Esposito: coeliakie

'NCIS'-actrice Jennifer Esposito lijdt aan coeliakie, een auto-immuunziekte die wordt veroorzaakt door gluten en kan leiden tot ernstige buikpijn en levensbedreigende vitaminetekorten. De actrice kwam openlijk in conflict met CBS, nadat ze wegens haar gezondheidsproblemen uit de reeks 'Blue Bloods' werd geschreven. Esposito opende haar eigen glutenvrije bakkerij in New York en schreef een boek over de aandoening.

Lena Dunham, Susan Sarandon en Emma Bunton: endometriose

Endometriose is een chronische maar goedaardige ziekte van de baarmoeder die veel vrouwen treft. De klachten zijn o.a. hevige menstruatiepijn en pijn tijdens het vrijen. Indien de aandoening niet behandeld wordt, kan ze leiden tot onvruchtbaarheid. Patiëntes hebben ook vaak last van migraine.

'Girls'-actrice Lena Dunham probeerde alles - van yoga, diëten tot vaginale valium - om van de pijn verlost te raken. Uiteindelijk bracht een operatie vorig jaar soelaas. Lena deelde een foto van zichzelf in bikini, haar littekens duidelijk zichtbaar, om te tonen wat de ziekte inhoudt en om ze bespreekbaar te maken. Momenteel heeft zij geen klachten meer.

Susan Sarandon had veel last van onregelmatige bloedingen en viel vaak flauw. In 1983 viel het verdict: endometriose. Dokters gaven Susan weinig kans om zwanger te raken, maar ze kreeg uiteindelijk drie kinderen.De actrice is een spreekbuis voor patiëntes met de aandoening. Ze roep mannen op om begrip te tonen, en hun vrouwen niet te bestempelen als overgevoelige dramaqueens. "Wees een echte man en toon dat je met haar begaan bent", is Susans advies.

Ex-Spice Girl Emma Bunton onthulde in 2004 dat ze aan "een pijnlijke aandoening" leed en vruchtbaarheidsproblemen had. Acht jaar later werd ze zwanger van haar eerste kind. Emma heeft nu twee prachtige zonen.

Andere bekende patiëntes zijn Cyndi Lauper (die op haar 44ste alsnog moeder werd), Padma Lakshmi, Pamela Anderson, Hillary Clinton, Whoopi Goldberg en 'Star Wars'-actrice Daisy Ridley.

Jimmy Kimmel: narcolepsie

Narcolepsie is een storing in de slaap/waak-functie van de hersenen. Genezen kan niet, maar de aandoening is met medicatie goed onder controle te houden. De Amerikaanse talkshowpresentator en komiek Jimmy Kimmel is één van de bekendste patiënten. Hij heeft er naar eigen zeggen weinig last van. “Eerlijk gezegd, ik heb liever narcolepsie dan dat ik het niet zou hebben", aldus Kimmel. "Als ik een vlucht naar Vegas neem, val ik in slaap nog voor het vliegtuig opstijgt en ik word pas wakker lang nadat we geland zijn. Ik ben altijd bijna in slaaptoestand." Volgens Kimmels ex-vriendin Sarah Silverman verzint hij zijn aandoening, en is hij "soms gewoon moe, zoals iedereen".

Charlie Sheen en Magic Johnson: hiv

Er gingen al een hele tijd geruchten dat "een grote Hollywoodster mogelijk talloze vrouwen had besmet" toen Charlie Sheen in november 2015 op tv vertelde dat hij al vier jaar hiv-positief is. De acteur, die naar eigen zeggen "met duizenden vrouwen, waaronder pornosterren, de lakens deelde", wordt sindsdien door verschillende exen aangeklaagd omdat hij hen niet had verteld dat hij hiv-positief is.

In 1991 ging er een schok door de sportwereld toen Magic Johnson aankondigde dat hij hiv-positief is. Iedereen dacht dat zijn laatste uur had geslagen. Maar dankzij steeds betere medicatie is de gewezen basketter nog steeds onder ons.

Billy Corgan van de Smashing Pumpkins: Klippel-Trenauny-syndroom

Billy Corgan, de leadzanger van de Smashing Pumpkins, lijdt aan het syndroom van Klippel-Trenauny, een zeldzame aangeboren vaatziekte die spataders, paarsrode vlekken en misgroeiingen van beenderen en zacht weefsel veroorzaakt.

Angelina Jolie en Christina Applegate: dragers van het BRCA1-gen

Als draagster van het BRCA1-gen liep Angelina Jolie een zeer groot risico om borst- en eierstokkanker te krijgen. De lijdensweg van haar moeder indachtig, besloot ze in 2013 om haar borsten preventief te laten verwijderen. Later werden ook haar eierstokken weggenomen. De impact van Angelina's beslissing was wereldwijd gigantisch. Duizenden vrouwen volgden haar voorbeeld, en BRCA1 heet nu gewoon het Angelina Jolie-gen.

In 2008 kreeg 'Married... with Children'-ster Christina Applegate borstkanker. Haar zieke borst werd afgezet en de andere preventief verwijderd, omdat zij draagster is van het BRCA1-gen. Afgelopen jaar werden ook haar eierstokken weggenomen.

Halle Berry, Tom Hanks en OJ Simpson: diabetes

Tijdens de opnames van de tv-reeks ‘Living Dolls’ in 1989 zakte Halle Berry in elkaar en belandde in een coma. Het duurde zeven dagen voor ze wakker werd. Diagnose: diabetes type 1. Sindsdien volgt ze een gezond dieet, doet yoga en spuit zichzelf insuline in.

"Het is volledig mijn eigen schuld", zei Tom Hanks toen hij vertelde dat hij diabetespatiënt is. De acteur heeft type 2, dat vooral veroorzaakt wordt door een ongezonde levensstijl.

In de gevangenis verwaarloosde OJ Simpson zijn suikerziekte. Hij leefde van junkfood en zoetigheden en kwam veel te veel bij. Maar toen hij in aanmerking kwam om vervroegd vrij te komen, schoot hij in actie. Hij volgde een caloriearmdieet en trainde met een medegevangene. Op 1 oktober 2017 verliet een fitte Simpson de gevangenis als een vrij man.

Sharon Stone spuit zichzelf dagelijks insuline in om haar diabetes onder controle te houden. Salma Hayek ontwikkelde zwangerschapsdiabetes. Volgens de actrice zit de ziekte in de familie.

Ziekte van Crohn

Zangeres Anastacia lijdt al sinds haar 13de aan Crohn. De darmziekte veroorzaakt ontstekingen, diarree, hevige pijnen, gewichtsverlies en uitputting.

Pearl Jam-gitarist Mike McCready lijdt al jaren aan Crohn. De symptomen zijn hevige buikkrampen en bloed in de stoelgang. De muzikant heeft altijd een draagbaar toilet bij om accidentjes te vermijden. Hij zit vaak op de wc in plaats van op het podium. Mike schaamde zich lange tijd voor zij ziekte, het kostte hem jaren voor hij er open over kon praten.

Janet Jackson en Nicolas Cage: vertigo

Mensen die aan vertigo of 'draaiduizeligheid' lijden, hebben het gevoel dat hun omgeving of zijzelf ronddraaien Onder anderen Janet Jackson en Nicolas Cage hebben er last van.

Pamela Anderson, Steven Tyler en Keith Richards: hepatitis C

Voormalige 'Baywatch'-ster Pamela Anderson lijdt aan hepatitis C, een ziekte die de lever ernstig kan beschadigen. Ze raakte met het virus besmet doordat ze een tatoeage liet maken met een naald die eerder was gebruikt door haar ex-man Tommy Lee.

Bij Steven Tyler van Aerosmith werd de ziekte in 2003 vastgesteld. Hij onderging een chemokuur van elf maanden. "Het was heftig", vertelde de zanger. "Ik viel soms flauw van de medicatie." Tyler heeft een zwaar drugsverleden, dat waarschijnlijk aan de oorzaak van zijn ziekte ligt.

Ook Rolling Stone Keith Richards, Eric Clapton en Marianne Faithfull zijn besmet met het virus.

Michael Douglas: t ongkanker

Michael Douglas werd in 2010 getroffen door kanker. "Keelkanker", beweerde hij. Later bleek dat hij had gelogen en dat het om tongkanker ging.

Volgens de acteur loog hij op aanraden van zijn artsen. “Er werd gevreesd dat ik een deel van mijn kaak en tong zou verliezen door de ziekte en dat zou te heftig geweest zijn voor het publiek”, bekent Douglas.

Roseanna Barr: g laucoom

Actrice Roseanne Barr wordt langzaam blind door glaucoom. Ze gebruikt marihuana om het drukkend gevoel in haar ogen te verzachten. "Het is zwaar", vertelde ze. "Ik lees zo graag. Misschien moet ik iemand inhuren die me voorleest."

Avril Lavigne en Ashley Olsen: z iekte van Lyme

"Ik was vijf maanden lang aan bed gekluisterd. Het voelde alsof ik niet meer kon ademen. Ik kon bijna niet praten en bewegen deed pijn. Het voelde alsof ik dood ging." Vier jaar geleden werd bij Avril Lavigne de ziekt van Lyme geconstateerd, het gevolg van een tekenbeet. Vandaag is de zangeres nog steeds aan het herstellen.

Bij haar lotgenote, actrice/ontwerpster Ashley Olsen, werd de ziekte pas in een laat stadium ontdekt. "Ashley is heel ziek", klonk het. "Wanneer ze komt werken, ziet ze er verwilderd en gehavend uit. Ze is ook vaak humeurig."

Ook Alec Baldwin en Shania Twain lijden aan de ziekte.

Gerard Butler: t innitus

Acteur en zanger Gerard Butler lijdt al van in zijn kinderjaren aan tinnitus in zijn rechteroor. Hij is hardhorig. Butler wijt zijn 'scheve glimlach' aan zijn aandoening. Genezing is niet mogelijk.

Sarah Michelle Gellar, Lourdes en Usain Bolt: s coliose

Bij 'Buffy the Vampire Slayer'-ster Sarah Michelle Gellar werd in haar jeugd scoliose vastgesteld, een verkromming van de rug. Ze heeft er nog steeds last van en doet oefeningen om de symptomen onder controle te ouden.

Op haar twaalfde moest Madonna's dochter Lourdes een rugbrace dragen, om haar door scoliose scheefgegroeide wervelkolom te corrigeren.

Dat de aandoening geen beperking hoeft te zijn, bewijst de snelste man ter wereld, Usain Bolt. "Toen ik jonger was, was het niet echt een probleem", zei de atleet daarover. "Maar naarmate ik opgroeide, kreeg ik er veel last van. Mijn wervels staan echt heel scheef, maar zolang ik hard werk lukt het wel."

Lotgenoten van Usain en co.: Isabella Rossellini, Vanessa Williams en John Lydon van de Sex Pistols.

Missy Elliot en Sia: ziekte van Basedow

De ziekte van Basedow is een pijnlijke auto-immuunziekte van de schildklier die gezwollen ogen, hartkloppingen, lethargie en een plotselinge zwelling van de schildklier veroorzaakt. Rapster Missy Elliot kwam er achter dat ze ziek was toen haar spieren zwakker en zwakker werden. Ze kon geen niet meer autorijden en zelfs geen pen vasthouden om te schrijven. De ziekte is onder controle, maar valt niet te genezen.

Zangeres Sia moest om dezelfde reden al menig concert afzeggen. Door haar ziekte heeft ze pleinvrees ontwikkeld.

Neil Diamond en zoveel anderen: parkinson

Neil Diamond stopt met optreden omdat bij hem parkinson werd vastgesteld. Deze bekende mensen kregen de ziekte ook.