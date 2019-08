Prophets of Rage laat Pukkelpop springen DBJ

18 augustus 2019

De supergroep Prophets of Rage bestaat uit rapper B-Real (van Cypress Hill), DJ Lord en rapper Chuck D (van Public Enemy) en gitarist Tom Morello van ‘Rage Against the Machine’. Een band die weet hoe je een feestje moet bouwen. Dat toonden ze op de weide van Pukkelpop met ‘Jump Around’, de grote hit van House of Pain.