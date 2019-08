Exclusief voor abonnees Programmabaas Olivier Goris over het najaar op Canvas: “We garanderen de allerbeste internationale fictiereeksen” Redactie

12 augustus 2019

00u00 0 TV VRT-net Canvas stevent op een bescheiden feestelijk najaar af, want op 5 september viert 'Terzake' zijn 25ste verjaardag. Daarnaast blaakt de zender van gezondheid. Weliswaar met een bescheiden publiek van 8%, maar wel met een écht kwaliteitslabel. En netmanager Olivier Goris wil dat ook na de zomer behouden.

Hij is net vijftig geworden, vader van een nieuw samengesteld gezin en als netmanager van zowel Eén als Canvas één van de belangrijkste tv-verantwoordelijken in Vlaanderen. Zowat anderhalf jaar nadat Olivier Goris het zwalpende Canvas overnam, vaart de kleine VRT-zender met succes een aparte koers in het Vlaamse tv-landschap. Tijd voor een gesprek.

Het najaar van Canvas, dat lijkt vooral evolutie, maar zeker geen revolutie.

"Dat klopt perfect. We zijn met Canvas voor enkele jaren een erg goeie weg ingeslagen. Een weg die niet doodloopt, maar alsmaar mooier wordt. Ik ben vooral erg blij dat Canvas zijn eigenheid heeft, een eigen plaats. In het voorjaarsschema stond geen enkel programma dat er niet thuishoorde. Bovendien hebben alle Canvas-titels een mooi publiek getrokken."

Canvas blijft wel een bescheiden zender.

"Ja, en daar is niks mis mee. We gaan geen krampachtige pogingen ondernemen om geforceerd te groeien. Canvas heeft een ruimer publiek kunnen aantrekken. We zijn gegroeid. Maar ik ben vooral blij dat Canvas een kwaliteitsmerk is geworden. De zender brengt zowel qua vorm als inhoud topkwaliteit, zonder de minste toegeving. We willen ons Canvas-publiek vooral goed bedienen en hen nooit ontgoochelen. We doen dat zonder compromissen. Wie twee uur voor Canvas kiest, moet twee goeie uren tv krijgen."

