Exclusief voor abonnees Progeria-patiënt Michiel verliest zijn beste vriend en lotgenoot: “Ik ben niet bang om zelf te gaan, wel voor het verdriet dat ik dan achterlaat” Redactie

17 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Het is de eerste keer dat ik mijn papa heb zien wenen”, zegt progeria-patiënt Michiel (21) in Dag Allemaal. De dood van Mats, zijn beste vriend, heeft er diep ingehakt bij hem en zijn familie. Mats leed net als Michiel en zijn zus Amber aan de verouderingsziekte. Hij werd 17 jaar oud.

In progeria-jaren is Michiel Vandeweert uit Diepenbeek ondertussen 168 jaar oud, want elk jaar telt voor hem acht keer. Wanneer we hem zeggen dat hij er uitstekend uitziet voor zijn leeftijd, kaatst hij meteen de bal terug: “Ja, hé. Maar ’t wordt wel tijd dat ik met pensioen ga, vind ik.” Om maar te zeggen dat zelfs een gemene, achterbakse ziekte als progeria deze jongeman niet zomaar kan vloeren.

Michiel catalogeert 2019 als een ‘heel goed jaar’, maar zoals dat zo vaak gaat, zat het venijn ook dit keer in de staart. In december verloor hij zijn beste vriend en lotgenoot Mats ­Palinckx uit Putte-Kapellen. Ook bij Michiels zus Amber (13) en hun ­ouders Godelieve en Wim kwam het overlijden bijzonder hard aan. “Mats was hier kind aan huis, hij zag mij als zijn tweede mama”, zegt Godelieve. “Hij was zelfs van plan om een jaar bij ons te komen wonen als hij zijn middelbaar af had.”

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis